इन विभागों में निकली भर्ती, 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट कर सकते हैं अप्लाई

Jobs in August 2019 : सरकारी और निजी सेक्टरों में विभिन्न पदों के लिए भर्तियां निकली हैं। जो उम्मीदवार नौकरी की तलाश में हैं वे भारतीय रेल, पश्चिम बंगाल पुलिस, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (Defence Research and Development Organisation) (DRDO), भारतीय जीवन बीमा निगम (Life Insurance Corporation of India) (LIC) सहित विभिन्न सेक्टरों में आवेदन कर सकते हैं।