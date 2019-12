Lok Sabha Secretariat Recruitment 2019 : तकनीकी सहायक, क्यूरेटर सहायक सहित विभिन्न पदों के लिए निकली भर्ती

Lok Sabha Secretariat Recruitment 2019 : लोकसभा सचिवालय (Lok Sabha Secretariat) ने आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर इच्छुक और पात्र उम्मीदवारों से तकनीकी सहायक, क्यूरेटर सहायक और संरक्षण सहायक (Conservation Assistant) पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। लोकसभा सचिवालय भर्ती 2019 (Lok Sabha Secretariat Recruitment 2019) के लिए सभी उम्मीदवारों को ऑफलाइन माध्यम के जरिए 13 जनवरी, 2020 तक अप्लाई करना होगा।

Lok Sabha Secretariat Recruitment 2019 : वेकेंसी डिटेल्स

कुल पद : 3

पद का नाम

-संरक्षण सहायक (Conservation Assistant) : 1 पद

-क्यूरेटर सहायक (Curatorial Assistant) : 1 पद

-तकनीकी सहायक (Technical Assistant) : 1 पद

Lok Sabha Secretariat Recruitment 2019 : पात्रता मानदंड

क्यूरेटर सहायक : इस पद के लिए आवेदन करने के इच्छुक सभी उम्मीदवारों के पास आधुनिक भारतीय इतिहास में विशेषज्ञता के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इतिहास में मास्टर डिग्री हासिल कर रखी हो

या

मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/संस्थान से संगीतशास्त्र में मास्टर डिग्री

या

किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से इतिहास में स्नातक की डिग्री

अनुभव : एक प्रतिष्ठित संग्रहालय में 1 साल कार्य करने के अनुभव के साथ संग्रहालय के विभिन्न पहलुओं की जानकारी होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन का अध्ययन कर लें।

संरक्षण सहायक : उम्मीदवारों ने किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से रसायन विज्ञान में बैचलर डिग्री हासिल कर रखी हो।

अनुभव : एक प्रतिष्ठित संरक्षण प्रयोगशाला/संग्रहालय में दो साल कार्य करने का अनुभव, संग्रहालय से संबंधित विभिन्न कार्यों की अच्छी जानकारी होना, जिसमें कपड़ों को पेपर संग्रह का संग्रहण शामिल हो। नवीनतम संरक्षण तकनीकों का ज्ञान और अनुभव होना चाहिए।

तकनीकी सहायक : किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/संस्थान से कंप्यूटर साइंस/एप्लीकेशन में स्नातक की डिग्री।

अनुभव : कंप्यूटर और सहायक उपकरण के संचालन, रखरखाव और नियमित उन्नयन में 2 साल, जिनमें एलसीडी/डीएलपी प्रोजेक्टर, प्लाज्मा स्क्रीन, टीएफटी आदि शामिल हैं।

वांछनीय : विभिन्न संग्रहालय-संबंधित कार्य का अनुभव या ज्ञान। प्रदशर्न के लिए नया कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, आंगतुकों के लिए शैक्षिक और अन्य कार्यक्रमों की योजना बनाना आदि। अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन का अध्ययन कर लें।

Lok Sabha Secretariat recruitment 2019 : उम्र सीमा

तीनों पदों के लिए ऊपरी आयु सीमा 27 साल रखी गई है।

Lok Sabha Secretariat recruitment 2019 : चयन प्रक्रिया

परीक्षा के दिन, एप्टीट्यूड टेस्ट से पहले, उम्मीदवारों के लिए संसद संग्रहालय का शो-राउंड होगा। कंप्यूटर में प्रवीणता के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट कंप्यूटर पर एक व्यावहारिक परीक्षा होगा। उम्मीदवारों को एप्टीट्यूड टेस्ट के प्रत्येक घटक के साथ साथ कुल अंकों के साथ न्यूनतम योग्यता अंक हासिल करने होंगे। सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों कम से कम 50 प्रतिशत कट ऑफ अंक हासिल करने होंगे। जो उम्मीदवार एप्टीट्यूड टेस्ट में सफल होंगे, उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जिन उम्मीदवारों को इंटरव्यू में कम से कम 50 प्रतिशत अंक मिलेंगे, उनमें से उनका चयन एप्टीट्यूड टेस्ट और इंटरव्यू में किए गए प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।

Lok Sabha Secretariat recruitment 2019 : सैलेरी

सभी पदों के लिए जिन उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा, उन्हें सैलेरी के रूप में 44 हजार 900 से 1 लाख 42 हजार 400 रुपए (Level in the Pay Matrix : 7) दिए जाएंगे।

Lok Sabha Secretariat Recruitment 2019 : ऐसे करें अप्लाई

सभी पात्र उम्मीदवारों को इन पदों के लिए अंग्रेजी या हिंदी में टाइप किए गए/मुद्रित आवेदन के जरिए करना होगा। सरकारी सेवा के सभी उम्मीदवारों को केवल उचित चैनल के माध्यम से अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा। दूसरों के लिए निर्दिष्ट अंतिम तिथि के 7 दिन बाद ऐसा कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रत्येक आवेदन के लिए अलग अग्रेषण पत्र होना चाहिए। आवेदकों को दो समान स्व-सत्यापित हाल के पासपोर्ट आकार के फोटो, एक आवेदन पत्र और दूसरा उपस्थिति पत्रक पर चिपकाना होगा।

नोट : एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। पूर्ण आवेदनों को इन पतों पर भेजना होगा :

The Recruitment Branch, Lok Sabha Secretariat Room No. 521, Parliament House Annexe, New Delhi-110001.

जरूरी तारीख

आवेदन करने की आखिरी तारीख : 13 जनवरी,2020

आधिकारिक वेबसाइट : https://loksabha.nic.in/

आधिकारिक नोटिफिकेशन के लिए यहां क्लिक करें