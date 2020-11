MOEF Recruitment 2020: लीगल एसोसिएट के पदों पर निकली भर्ती, जल्द करें अप्लाई

MOEF Recruitment 2020: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय लीगल एसोसिएट के विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवारों की भर्ती कर रहा है। संबंधित विषय में योग्यता रखने वाले सभी उम्मीदवार ऑफ़लाइन मोड से पदों पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 नवंबर 2020 है। उम्मीदवार आवेदन करने से पूर्व पात्रता संबंधी सभी जरुरी जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन पढ़ें।

महत्वपूर्ण तिथि

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि: 17 नवंबर 2020

रिक्तियों का विवरण

लीगल एसोसिएट- 25 पद

शैक्षिक योग्यता

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (लॉ) (एलएलबी) या समकक्ष डिग्री रखने वाले अभ्यर्थी अप्लाई करें, जिनके पास एक से 2 वर्ष तक का अनुभव हो।

आयु सीमा

उम्मीदवार की अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं हों

वेतनमान

एसोसिएट (लीगल)- ए: 40,000 / -

एसोसिएट (लीगल)- बी: 50,000 / -

एसोसिएट (लीगल) -सी: 60,000 / -

How To Apply For MOEF Legal Associate Recruitment 2020

इच्छुक उम्मीदवार दस्तावेजों के साथ निदेशक, नीति और कानून प्रभाग, स्तर -3, जल विंग, इंदिरा परयावरन भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली - 110003 पर आवेदन भेजें। भरे हुए आवेदन पत्र की एक सॉफ्ट कॉपी, निर्धारित समय सीमा के भीतर ईमेल आईडी policvandlaw-mefenov.in पर सहायक दस्तावेज भी भेजे जा सकते हैं। सहायक दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 17 नवंबर 2020 है।