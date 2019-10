MP CPCT Admit card 2019 जारी, इन तरीकों से करें डाउनलोड

MP CPCT Admit card 2019 : मध्य प्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इनफोर्मेशन टैक्नोलॉजी (Madhya Pradesh Agency for Promotion of Information Technology) ने मध्य प्रदेश सीपीसीटी एडमिट कार्ड 2019 (Madhya Pradesh CPCT admit card 2019) जारी कर दिए हैं। एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए गए हैं। जो उम्मीदवार एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन कर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार, एमपी सीपीसीटी परीक्षा 5 और 6 अक्टूबर, 2019 को आयोजित की जाएगी।

MP CPCT Admit card 2019 : ऐसे करें डाउनलोड

-आधिकारिक वेबसाइट cpct.mp.gov.in पर लॉग इन करें

-'Admit Cards are Live for CPCT Scheduled on "5th and 6th Oct'19' लिंक पर क्लिक करें

-नया पेज खुलेगा

-'here' लिंक पर क्लिक करें

-मांगे गए क्रेडेंशियल्स, जैसे नाम और पासवर्ड एंटर करें

-स्क्रीन पर डिस्पले हो जाएगा MP CPCT Admit card 2019

-डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट ले लें

MP CPCT Admit card 2019 : अन्य जरूरी सूचना

-आधिकारिक वेबसाइट : cpct.mp.gov.in

-MP CPCT exam 5 और 6 अक्टूबर, 2019 को आयोजित होगी।

-परीक्षाओं के दिन उम्मीदवारों को MP CPCT Admit card साथ लाना होगा। एडमिट कार्ड नहीं होने पर उम्मीदवारों को परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।