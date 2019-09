Nainital Bank PO, SO, Clerk result 2019 घोषित, ऐसे करें चेक

Nainital Bank PO, SO, Clerk result 2019 : नैनीताल बैंक (Nainital Bank) ने आधिकारिक तौर पर PO, SO और Clerk results घोषित कर दिया है। रिजल्ट (Result) बैंक की आधिकारिक वेबसाइट (official website) पर जारी किया गय है। जो उम्मीदवार (candidate) रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, वे बैंक की वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।