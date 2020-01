NEET MDS 2020 Result आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित, ऐसे करें चेक

NEET MDS 2020 Result : राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (National Board of Examinations) (एनबीई) (NBE) ने नीट एमडीएस 2020 परिणाम (NEET MDS 2020 result) घोषित कर दिया है। उम्मीदवार एनबीई की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन कर अपना परिणाम देख सकते हैं। एनबीई ने उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त समग्र रैंक और अंक जारी किए हैं। उम्मीदवारों के व्यक्तिगत स्कोर कार्ड 18 जनवरी से ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। अखिल भारतीय 50 प्रतिशत कोटा सीटों की मेरिट अलग से घोषित की जाएगी।

नीट एमडीएस 2020 (NEET MDS 2020) में सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 960 में कट ऑफ 286 रखी गई है। एनबीई ने आधिकारिक नोटिस जारी कर कहा कि एक बार डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया (Dental Council of India) द्वारा एक बार श्रेणी वार रिक्तियों की सटीक संख्या उपलब्ध करवाए जाने पर दंत चिकित्सा परिषद (Dental Council of India), मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी कोर्स (प्रथम संशोधन) विनियम 2018 (Master of Dental Surgery Course (1st Amendment) Regulations 2018) के अनुसार, कट ऑफ स्कोर की समीक्षा की जाएगी।

नीट एमडीएस का आयोजन मास्टर इन डेंटल सर्जरी कोर्स (Master in Dental Surgery course) में एडमिशन के लिए जाता है। परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन अक्टूबर, 2019 में जारी किया गया था और परीक्षा 20 दिसंबर, 2019 को आयोजित की गई थी। इस बीच, नीट यूजी 2020 (NEET UG 2020) के लिए आवेदन सुधार विंडो जल्द ही खुलने की उम्मीद है। इस सुविधा के साथ उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र को सही या संपादित कर सकते हैं। यह एक बार का मौहा है जिसके लिए उम्मीदवारों को एक निश्चित राशि भुगतान करना होगा। नीट 2020 (NEET 2020) को आयोजित की जाएगी।