MP NHM CHO Recruitment 2021: सीएचओ भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी

NHM MP Community Health Officer Recruitment 2021: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM), एमपी ने सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (CHO) के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है. NHM MP CHO भर्ती 2021 के लिए योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार अब 28 फरवरी 2021 तक आवेदन कर सकते हैं।

जो इच्छुक कैंडिडेट्स अभी तक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के पदों के लिए अप्लाई नहीं किये थे, वे अब अपने आवेदन 28 फरवरी तक ऑनलाइन मोड़ में अप्लाई कर सकते हैं. इच्छुक उम्मीदवार अब 28 फरवरी 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है इसके लिए उम्मीदवार को एप्लीकेशन पोर्टल, sams.co.in पर जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा.

ज्ञात है कि मध्य प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा आयुष्मान भारत अभियान के तहत राज्य स्वास्थ्य विभाग के अधीन संचालित उप-स्वास्थ्य केंद्रों को हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर्स (एचएण्डडब्ल्यूसी) के तौर पर सशक्त बनाने के लिए कम्यूनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती प्रक्रिया संचालित की जा रही है. इस भर्ती से संबंधित अन्य महत्त्वपूर्ण जानकारियों को नीचे देखें.



वैकेंसी की कुल संख्या - 3570 पद

पदों का विवरण

कम्यूनिटी हेल्थ ट्रेनिंग के 6 महीने के सर्टिफिकेट कोर्स के लिए कुल पद – 1680 पद

डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के कुल पद – 1890 पद

एमपी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स भर्ती 2021: महत्वपूर्ण तारीखें –

ऑनलाइन आवेदन आरंभ होने की तारीख – 02 फरवरी 2021

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख – 28 फरवरी 2021

पात्रता

वे कैंडिडेट्स जो बीएससी नर्सिंग / पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग / जीएनएम / बीएएमएस की परीक्षा पास की है वे कम्युनिटी हेल्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं तथा बीएससी नर्सिंग के साथ कम्युनिटी हेल्थ में इंटिग्रेटेड पाठ्यक्रम किया है वे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की सीधी भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं. इन पदों के लिए 1 फरवरी 2021 को कैंडिडेट्स की आयु 21 से 40 साल के बीच होनी चाहिए. आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट्स को अधिकतम आयु सीमा में सरकार के नियम के मुताबिक़ छूट का प्रावधान है.