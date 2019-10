NIA recruitment 2019 : एडिशनल एसपी पदों के लिए निकली भर्ती, सैलेरी 2 लाख रुपए

NIA recruitment 2019 : राष्ट्रीय जांच एजेंसी (National Investing Agency) ने नोटिफिकेशन जारी कर इच्छुक और पात्र उम्मीदवारों से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (Additional Superintendent of Police) पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के जरिए आवेदन कर सकते हैं। एनआइए ने कुल 10 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं और इन पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन प्रतिनियुक्ति के आधार पर किया जाएगा। उम्मीदवार 31 अक्टूबर तक इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को दिल्ली, लखनऊ, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद, कोच्चि, रायपुर, जम्मू और चंडीगढ़।

रिक्ति विवरण

कुल पद : 10

NIA recruitment 2019 : पात्रता मानदंड

शैक्षिक योग्यता : उम्मीदवार के पास कम से कम बैचलर डिग्री होनी चाहिए। साथ ही अपराध की जांच या खुफिया कार्य या ऑपरेशन या आइटी मामलों की जांच या आतंकवाद विरोधी टे्रंनिंग में दो वर्ष का अनुभव रखने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं।

NIA recruitment 2019 : ऐसे करें आवेदन

-आधिकारिक वेबसाइट nia.gov.in पर लॉग इन करें

-होमपेज खुलने पर scroll down करके ‘recruitment and training’ ढूंढे, उसपर क्लिक करें

-पहले ‘recruitment’, फिर ‘recruitment notice’ पर क्लिक करें

-‘Inviting nomination for the post of Additional SP in the NIA on deputation basis’ पर क्लिक करें

-दस्तावेज ध्यानपूर्वक पढ़ें, फॉर्मेट डाउनलोड करें

NIA recruitment 2019 : इन दस्तावेज की पड़ेगी जरूरत

-बायोडाटा

-तय फॉर्मेट में आवेदन फॉर्म

-2013-14 to 2017-19 से APARs dossier की अटेस्टेड कॉपी

-सतर्कता मंजूरी प्रमाण पत्र और integrity certificate

-पिछले दस वर्षों के दौरान लगाए गए प्रमुख/लघु दंड का विवरण

NIA recruitment 2019 : सैलेरी

चयनित उम्मीदवारों को 6600 रुपए प्रतिमाह ग्रेड पे के साथ 67 हजार 700 रुपए से 2 लाख 8 हजार 700 रुपए सैलेरी के रूप में मिलेंगे।