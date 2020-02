NIEIT recruitment 2020 : 495 पदों के लिए निकली भर्ती, सैलेरी 1.77 लाख रुपए

NIEIT recruitment 2020 : राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली (National Institute of Electronics and Information Technology) (एनआईईआईटी) (NIEIT Delhi) ने गु्रप ए वैज्ञानिक 'बी' और ग्रुप बी वैज्ञानिक/तकनीकी सहायक 'ए' पदों के लिए इच्छुक और पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 26 फरवरी से शुरू होगी। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन कर 26 मार्च, 2020 तक इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

NIEIT recruitment 2020 : राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली (National Institute of Electronics and Information Technology) (एनआईईआईटी) (NIEIT Delhi) ने गु्रप ए वैज्ञानिक 'बी' और ग्रुप बी वैज्ञानिक/तकनीकी सहायक 'ए' पदों के लिए इच्छुक और पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 26 फरवरी से शुरू होगी। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन कर 26 मार्च, 2020 तक इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवारों की आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और पदों के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक योग्यता होनी चाहिए।

NIEIT recruitment 2020 : वेकेंसी डिटेल्स

-कुल पद : 495

-वैज्ञानिक ग्रुप बी : 288

-वैज्ञानिक ग्रुप ए : 207

NIEIT recruitment 2020 : पे स्केल

-ग्रुप ए वैज्ञानिक बी : चयनित उम्मीदवारों को level 10 pay matrix में रखा जाएगा और सैलेरी के रूप में 56 हजार 100 से 1 लाख 77 हजार 500 रुपए मिलेंगे।

-ग्रुप बी वैज्ञानिक/तकनीकी सहायक 'ए' : चयनित उम्मीदवारों को level 6 pay matrix में रखा जाएगा और सैलेरी के रूप में 35 हजार 400 से 1 लाख 12 हजार 400 रुपए मिलेंगे।

NIEIT recruitment 2020 : चयन प्रक्रिया

-गु्रप ए वैज्ञानिक 'बी' पदों के लिए उम्मीदवारों को पहले लिखित परीक्षा में शामिल होना होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा। उम्मीदवारों का चयन 85:15 के अनुपात में दोनों के संयुक्त प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। इंटरव्यू के लिए उन्हीं उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा जो लिखित परीक्षा में सफल होंगे।

-ग्रुप बी वैज्ञानिक/तकनीकी सहायक 'ए' : इन पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा।

लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार और ओएमआर आधारित प्रश्न शामिल होंगे। 120 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। इनमें से 60 प्रश्न कंप्यूटर विज्ञान से होंगे, जबकि 60 प्रश्न logical, analytical reasoning, quantitative and qualitative ability and general awareness and aptitude पर आधारित होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और गलत उत्तर देने पर 0.25 अंक काट लिए जाएंगे।