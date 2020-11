NPCIL Recruitment 2020: ड्राइवर सहित अन्य के 382 पदों पर निकली भर्ती, जल्द करें अप्लाई

NPCIL Recruitment 2020: न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) ने रावतभाटा राजस्थान साईट पर विभिन्न ग्रेड के रिक्त पदों पर भर्ती अधिसूचना जारी की है। यह भर्ती कुल 382 स्टाईपेंड ट्रेनी, साइंटिफिक असिस्टेंट और अन्य के रिक्त पदों पर निकाली गई है। इन पदों के लिए आवेदन के इच्छुक व योग्य उम्मीदवार एनपीसीआईएल के भर्ती पोर्टल, npcilcareers.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एनपीसीआईएल भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया मंगलवार, 3 नवंबर 2020 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 24 नवंबर की शाम 4 बजे तक अपना आवेदन सबमिट कर सकते हैं।

रिक्तियों का विवरण

स्टाईपेंड ट्रेनी / साइंटिफिक असिस्टेंट – 176 पद

असिस्टेंट ग्रेड 1 (एचआर) - 1 पद

असिस्टेंट ग्रेड 1 (एफएण्डए) - 4 पद

असिस्टेंट ग्रेड 1 (सीएण्डएमएम) - 5 पद

स्टेनो ग्रेड 1 - 6 पद

सब-ऑफिसर/बी- 1 पद

लीडिंग फायरमैन /ए- 3 पद

ड्राइवर-कम-पम्प ऑपरेटर – कम – फायरमैन - 10 पद

How To Apply For NPCIL Recruitment 2020

उम्मीदवार को आवेदन करने के लिए सबसे पहले एनपीसीआईएल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

होम पेज पर ही दिये गये भर्ती से सम्बन्धित लिंक पर क्लिक करना होगा।

नये पेज पर 'अप्लाई ऑनलाइन' सेक्शन में रजिस्ट्रेशन के लिंक पर क्लिक करना होगा।

नये पेज पर मांगे गये विवरणो को भरकर सबमिट करके उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करके उम्मीदवार अपना आवेदन सबमिट कर पाएंगे।