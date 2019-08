National School of Drama Recruitment 2019 : सहायक प्रोफेसर पदों के लिए निकली भर्ती, ऐसे करें अप्लाई

National School of Drama Recruitment 2019 : नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नई दिल्ली (National School of Drama, New Delhi) सहायक प्रोफेसर (Assistant Professor) पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार ऑनलाइन मोड के जरिए 23 सितंबर, 2019 तक अप्लाई कर सकते हैं।