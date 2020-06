NTPC Recruitment 2020 : विभिन्न पदों के लिए निकली वेकेंसी, ऑनलाइन करें अप्लाई

NTPC Recruitment 2020 : एनटीपीसी लिमिटेड (NTPC Limited) ने आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर उत्खन्न प्रमुख (Head of Excavation), कार्यकारी (उत्खन्न), खान सर्वेक्षण प्रमुख (Head of Mine Surveyor) सहित विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पदों के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया चालू है और उम्मीदवार 22 जून तक इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

NTPC Recruitment 2020 : एनटीपीसी लिमिटेड (NTPC Limited) ने आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर उत्खन्न प्रमुख (Head of Excavation), कार्यकारी (उत्खन्न), खान सर्वेक्षण प्रमुख (Head of Mine Surveyor) सहित विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पदों के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया चालू है और उम्मीदवार 22 जून तक इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुल 23 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उम्मीदवारों को तीन साल की अवधि के लिए निश्चित अवधि के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले सामान्य/ओबीसी/EWS श्रेणी के उम्मीदवारों को ऑनलाइन/ऑफलाइन मोड के जरिए आवेदन फीस भरनी होगी।

NTPC Recruitment 2020 : वेकेंसी डिटेल्स

कुल पद : 23

पद का नाम

Head of Excavation : 1 post

Executive (Excavation) : 1 post

Executive (Mine Planning -RQP) : 2 posts

Head of Mine Surveyor : 1 post

Mine Surveyor/Mine Surveyor : 18 posts

NTPC Recruitment 2020 : ऐसे करें ऑनलाइन अप्लाई

-NTPC की आधिकारिक वेबसाइट www.ntpc.co.in पर लॉग इन करें

-होमपेज खुलने पर "Career Tab" पर क्लिक करें

-'Jobs at NTPC' के तहत "Click here to view the advertisement/apply" लिंक पर क्लिक करें

-नया पेज खुलने पर 'Apply Online' पर क्लिक करें

-आवेदन फॉर्म भरें और मांगी गई सारी जानकारियां एंटर करें

-सबमिट पर क्लिक करें

नोट : एनटीपीसी भर्ती 2020 के लिए आवेदन करने के लिए यहां करें क्लिक

NTPC Recruitment 2020 : वेतन

-Head of Excavation : इस पद के लिए चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह वेतन के रूप में 2 लाख 27 हजार रुपए मिलेंगे।

-Executive (Excavation) : इस पद के लिए चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह वेतन के रूप में 1 लाख 70 हजार रुपए मिलेंगे।

-Executive (Mine Planning -RQP) : इस पद के लिए चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह वेतन के रूप में 1 लाख 89 हजार रुपए मिलेंगे।

-Head of Mine Surveyor : इस पद के लिए चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह वेतन के रूप में 1 लाख 89 हजार रुपए मिलेंगे।

-सहायक खान सर्वेक्षक (Assistant Mine Surveyor) : इस पद के लिए चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह वेतन के रूप में 57 हजार रुपए मिलेंगे।

-खान सर्वेक्षक (Mine Surveyor) : इस पद के लिए चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह वेतन के रूप में 76 हजार रुपए मिलेंगे।

NTPC Recruitment 2020 : शैक्षिक योग्यता

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि इन पदों के लिए मांगी गई शैक्षिक योग्यता के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन का अध्ययन कर लें।

नोट : अन्य पदों पर अधिक जानकारी के लिएए उम्मीदवार आधिकारिक अधिसूचना के लिए यहां करें क्लिक।