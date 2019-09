TGT, PGT और अन्य पदों के लिए NVS Admit card 2019 जारी, ऐसे करें डाउनलोड

NVS admit card 2019 : नवोदय विद्यालय समिति (Navodaya Vidyalaya Samiti) ने NVS admit card 2019 जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होंगे, वे एडमिट कार्ड को आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन कर डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड सहायक आयुक्त, पीजीटी, टीजीटी, विधि सहायक, महिला स्टाफ नर्स, खानपान सहायक (Catering Assistant) और अवर श्रेणी लिपिक (Lower Division Clerk) पदों के लिए जारी किए गए हैं।

NVS admit card 2019 : ऐसे करें डाउनलोड

-आधिकारिक वेबसाइट navodaya.gov.in या nvsrect2019.org पर जाएं

-Download Admit Card for Computer Based Test for the recruitment of Assistant Commissioners, PGTs, TGTs, Legal Assistant, Female Staff Nurse, Catering Assistant and Lower Division Clerks लिंक पर क्लिक करें

-मांगी गई जानकारियां एंटर करें

-स्क्रीन पर डिस्पले हो जाएगा एडमिट कार्ड

-उम्मीदवार एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर उसका पिं्रट आउट ले लें

NVS 2019 : एग्जाम डिटेल्स

लिखित परीक्षा 16 सितंबर को शुरू होगी और 20 सितंबर तक चलेगी।

-एनवीएस ने कुछ दिन पहले ही आधिकारिक वेबसाइट पर परीक्षा कार्यक्रम जारी किया था। परीक्षा तीन चरणों में आयोजित की जाएगी।

-NVS Answer Key 2019 24 से 28 सितंबर तक उपलब्ध रहेगी।

NVS 2019 : वेकेंसी डिटेल्स

-सहायक आयुक्त : 5

-पीजीटी : 430

-टीजीटी : 1154

-विविध श्रेणी (Miscellaneous category) : 564

-महिला स्टाफ नर्स : 55

-विधि सहायक : 1

-खानपान सहायक (Catering Assistant) : 26

-एलडीसी : 135

Navodaya Vidyalaya (NVS) Recruitment 2019 : आयु सीमा मानदंड

-सहायक आयुक्त : उम्मीदवारों की ऊपरी आयु सीमा 45 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए

-पीजीटी : 40 साल

-टीजीटी : 35 साल

-विधि सहायक : 32 साल

-Catering assistant : 35 साल

-एलडीसी : 27 साल

नोट : आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को सरकार के नियमों के तहत उम्र सीमा में छूट दी जाएगी

NVS Recruitment 2019 : वेतन विवरण

--सहायक आयुक्त : Level -12 (Rs 78,800-2, 09,200) in the Pay Matrix

-पीजीटी : Level-8 (Rs 47,600-1, 51,100) in the Pay Matrix

-टीजीटी : 44 हजार 900 से 1 लाख 42 हजार 400 रुपए

-विधि सहायक : 35 हजार 400 से 1 लाख 12 हजार 400 रुपए

-Catering assistant : 25 हजार 500 से 81 हजार 100 रुपए

-एलडीसी : 19 हजार 900 63 हजार 200 रुपए