Govt Jobs 2019 : पुलिस कांस्टेबल भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, जल्द शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया

Police Constable Recruitment 2019 : हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रदेश के पुलिस विभाग में रिक्त चल रहे कांस्टेबल और एसआई के पद पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। सभी इच्छुक योग्यताधारी उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से उक्त पदों पर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 12 जून से शुरू होगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में कुल 6400 रिक्तियां अधिसूचित की गई हैं, जिसमें 6000 रिक्तियां कांस्टेबल के लिए और 400 रिक्तियां उप-निरीक्षक पद के लिए हैं।

एचएसएससी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के तहत 6000 पदों के लिए के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 12 जून 2019 से शुरू होगी और 26 जून 2019 को 11.59 तक बंद हो जाएगी। आवेदक किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12 वीं पास या समकक्ष होना चाहिए और कांस्टेबल के पद पर आवेदन करने के लिए 10 वीं या उच्चतर माध्यमिक में से एक के रूप में हिंदी या संस्कृत का अध्ययन करना चाहिए। Police Sub-Inspector Bharti के लिए न्यूनतम योग्यता स्नातक है। उम्मीदवार यहां सभी भर्ती प्रक्रिया विवरण जैसे ऑनलाइन आवेदन तिथि, अंतिम तिथि, पोस्ट वार रिक्तियों, पात्रता मानदंड और शारीरिक मापदंड विवरण संबंधित अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।



महत्वपूर्ण तिथियाँ

प्रकाशन की तारीख : 9 जून 2019

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की व्यवस्था: 12 जून 2019

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि: 26 जून 2019

ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि: 28 जून 2019

रिक्ति विवरण

पुरुष कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी): 5000 पद

महिला कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी): 1000 पद

उप-निरीक्षक (पुरुष) - 400 पद

हरियाणा पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर भर्ती 2019 के लिए पात्रता मानदंड

शैक्षिक योग्यता :

Constable (GD): उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12 वीं पास या समकक्ष होना चाहिए और 10 वीं या उच्चतर माध्यमिक में से एक में हिंदी या संस्कृत में से एक विषय का अध्ययन जरुरी है।

Sub Inspector - उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए और 10 वीं या उच्चतर माध्यमिक में से एक में हिंदी या संस्कृत में से एक विषय का अध्ययन जरुरी है।



आयु सीमा - 18 से 25 वर्ष (आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को सरकार के मानदंडों के अनुसार छूट दी जाएगी।)

How To Apply For Police Constable HSSC Recruitment 2019

कांस्टेबल और उप निरीक्षक पद के लिए आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थी सबसे पहले आयोग की आधिकारिक वेबसाइट http://www.hssc.gov.in/ पर जाएं। तक कर सकते हैं। आवेदन पश्चात शुल्क भुगतान करें और हार्ड कॉपी प्रिंट ले लेवें। ऑनलाइन आवेदन 26 जून 2019 तक भरे जा सकते हैं।