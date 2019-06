Prasar Bharati इस पद के लिए दे रहा है 2 लाख रुपए, 20 जून तक करें अप्लाई

Prasar Bharati ने आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले स्टूडेंट्स से अतिरिक्त महानिदेशन (Additional Director General) पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार तय फॉर्मेट में अप्लाई कर सकते हैं।

वेकेंसी डिटेल्स

-अतिरिक्ति महानिदेशक (Additional Director General) : पद का नाम

Prasar Bharti Jobs 2019 : मांगी गई शैक्षिक योग्यता

-प्रसार भारती में प्रतिनियुक्ति के आधार पर अतिरिक्ति महानिदेशक (प्रशासन) का पद भरा जाएगा

-प्रसार भारती में सातवें वेतन आयोग के तहत Level 14 of the Pay Matrix (PB-4 Rs. 37400-67000+ Grade Pay of Rs. 10,0001- (Pre-revised)) के जरिए अतिरिक्त महानिदेशक का 1 पद भरा जाएगा। पद प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाएगा और नियुक्ति दिल्ली में दी जाएगी।

-आवेदन केंद्र, राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों, स्वायत्त या वैधानिक संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं

-अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन का अध्ययन कर लें

-सामान्य प्रशासन/स्थापना, मानव संसाधन विकास और कार्मिक/कर्मचारी, सुरक्षा और सतर्कता मामलों पर्यवेक्षक क्षमता में 15 वर्षों का अनुभव

Prasar Bharati Recruitment 2019 : मांगे गए दस्तावेज

-निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन (Annexure)

-पिछले 5 वर्षों की अप-टू-डेट और पूर्ण वार्षिकी गोपनीय रिपोर्ट (APAR/CR Dossier) की प्रमाणित प्रतियां

-अखंडता प्रमाण पत्र (Integrity Certificate)

-सतर्कता मंजूरी और साथ ही आवेदक के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक या आपराधिक कार्रवाई नहीं चल रही, इसे लेकर प्रमाण पत्र

-पिछले 10 वर्षों के दौरान आवेदक पर लगाए गए मामूली/प्रमुख दंड, यदि कोई हो, की सूची

Prasar Bharti Recruitment 2019 : चयन प्रक्रिया

-उम्मीदवार का चयन लिखित परीक्षा/साक्षात्कार के आधार पर होगा

Prasar Bharti Recruitment 2019 : ऐसे करें अप्लाई

मांगे गए दस्तावेज और संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन फॉर्म को उचित चैनल के माध्यम के जरिए इस पते पर भेजना होगा :

Deputy Director (PBRB), Prasar Bharati Secretariat, Prasar Bharati House, Copernicus Marg, New Delhi। आवेदन प्राप्त करने की आखिरी तारीख 20 जून, 2019 है।