Railways RRB recruitment 2019 : 10वीं पास वालों के लिए 4103 पदों पर निकली भर्ती, फटाफट करें अप्लाई

Railways RRB recruitment 2019 : दक्षिण मध्य रेलवे (South Central Railways) (SCR) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपरेंटिस पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 8 दिसंबर, 2019 (रात 11.30 बजे) है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 4 हजार 103 पदों को भरा जाएगा। उम्मीदवारों का चयन क्लास 10 और आईटीआई सर्टिफिकेट (ITI certificate) में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। दो उम्मीदवारों के समान अंक होने पर बड़े उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी।

Railways recruitment 2019 : पात्रता मानदंड

उम्र सीमा : पदों के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 15 होनी चाहिए। ऊपरी आयु सीमा 24 साल रखी गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी, जबकि ओबीसी और दिव्यांग उम्मीदवारों को उम्र सीमा में क्रमश: तीन और दस साल की छूट दी जाएगी।

शैक्षणिक योग्यता : उम्मीदवार ने कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ क्लास 10 या समकक्ष शिक्षा हासिल कर रखी हो और साथ ही NCVT या SCVT से आईटीआई सर्टिफिकेट हासिल कर रखा हो।

Railways recruitment 2019 : ऐसे करें आवेदन

-आधिकारिक वेबसाइट SCR .indianrailways.gov.in पर लॉग इन करें

-होमपेज खुलने पर ‘ACT apprentice 2019 – online application registration’ लिंक पर क्लिक करें

-नया पेज खुलने पर निर्देश पढ़ें और फिर ‘proceed for filling up of application’ पर क्लिक करें

-मूल विवरण का उपयोग करके पंजीकरण करें

-फॉर्म भरें, images अपलोड करें

-भुगतान करें

Railways recruitment 2019 : फीस

आवेदन फीस के रूप में 100 रुपए अदा करने होंगे।