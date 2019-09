10वीं पास वालों के लिए जल्द बंद हो रही है Railways RRC MTS recruitment, फटाफट करें अप्लाई

Railways RRC MTS recruitment 2019 : भारतीय रेलवे ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी कर इच्छुक और पात्र उम्मीदवारों से मल्टी-टास्किंग स्टाफ (multi-tasking staff) (MTS) पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन प्रक्रिया चालू है और उम्मीदवार 13 अक्टूबर, 2019 तक इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रेलवे ने कुल 118 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। नौकरी के लिए पात्र होने के लिए उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में शामिल होना होगा। नोटिफिकेशन के अनुसार, लिखित परीक्षा नवंबर माह में आयोजित की जाएगी।

Railways RRC MTS recruitment 2019 : पात्रता मानदंड

-उम्र सीमा : उम्मीदवार 18 से 33 साल की उम्र सीमा में होने चाहिएं। उम्र सीमा की गणना 1 जनवरी, 2020 के अनुसार की जाएगी।

-शैक्षिक योग्यता : एमटीएस कॉमर्स विभाग कैटरिंग यूनिट पदों के लिए उम्मीदवारों के पास दसवीं सर्टिफिकेट के साथ साथ Trade Diploma in Food and Beverage Operation होना चाहिए। एमटीएस कैटरिंग यूनिट (कुकिंग) पदों के लिए उम्मीदवारों ने दसवीं पास कर रखी हो और साथ ही trade diploma in food production/ trade diploma in bakery and confectionery हासिल कर रखा हो।

Railways RRC MTS recruitment 2019 : ऐसे करें अप्लाई

-आधिकारिक वेबसाइट rrcnr.org पर लॉग इन करें

-होमपेज खुलने पर online applications under 02/2019 notification के तहत ‘click here’ लिंक पर क्लिक करें

-नीचे स्क्रॉल करें, ‘I have read the notification’ box पर टिक करें और ‘click on applying online login box’ link पर क्लिक करें

-‘new applicant’ पर क्लिक करें, सूचना भरें और रजिस्ट्रेशन आइडी बनाएं

-रजिस्टर आइडी से लॉग इन करें

-फॉर्म भरें, इमेज अपलोड करें

-भुगतान करें

Railways RRC MTS recruitment 2019 : फीस

उम्मीदवारों को परीक्षा फीस के रूप में 500 रुपए अदा करने होंगे। इनमें से बैंक चार्ज काटने के बाद 400 रुपए लौटा दिए जाएंगे। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों से परीक्षा फीस के रूप में 250 रुपए लिए जाएंगे।

Railways RRC MTS recruitment 2019 : सैलेरी

चयनित उम्मीदवारों को level 1 of the pay matrix of 7th pay commission के तहत सैलेरी दी जाएगी।