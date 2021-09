Rajasthan Cooperative Bank Result 2021: कोऑपरेटिव बैंक में क्लर्क भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी, ऐसे करें चेक

Rajasthan Cooperative Bank Result 2021: राजस्थान कोऑपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड (Rajasthan Cooperative Bank) (RCB) ने सहकारी कोऑपरेटिव बैंक में क्लर्क और जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में उपस्थित हुए हैं, वे सभी आधिकारिक वेबसाइट rajcrb.rajasthan.gov.in पर जाकर क्लर्क और जूनियर असिस्टेंट रिजल्ट और कट ऑफ मार्क्स की जांच कर सकते है।



16 से 18 अगस्त को हुई थी परीक्षा:—

राजस्थान सहकारी बैंक भर्ती की परीक्षा 16 से 18 अगस्त, 2021 विभिन्न केंद्रों में आयोजित की गई थी। वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया 20 मार्च, 2021 को शुरू हुई थी। इसके रिजल्ट (Rajasthan Cooperative Bank Result 2021) ऑफिशियल वेबसाइट rajcrb.rajasthan.gov.in पर घोषित कर दिए गए हैं।

वैकेंसी डिटेल:—

राजस्थान कोऑपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट, सेल्समैन, गोडाउन कीपर, टाइपिस्ट, कैशियर और स्टोर कीपर के 385 रिक्त पदों पर भर्तियां की जाएगी।



चयन प्रक्रिया:—

राजस्थान सहकारी बैंक क्लर्क, कनिष्ठ सहायक, सेल्समैन, कैशियर, टाइपिस्ट और गोदाम कीपर, स्टोर कीपर के लिए अंक और मेरिट सूची कट ऑफ घोषित कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने उच्च अंकों में सीबीटी परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन्हें दस्तावेज़ सत्यापन और इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल पर राजस्थान सहकारी बैंक क्लर्क कट-ऑफ अंक / योग्य अंक स्कोर डाउनलोड करें।

ऐसे चेक करें रिजल्ट:—

— सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rajcrb.rajasthan.gov.in पर जाएं।

— होम पेज पर दिए News and Events पर जाएं।

— यहां Result declared for 385 posts in SUWB KVSS of Rajasthan के लिंक पर जाएं।

— अब Result के लिंक पर क्लिक करें और अब मांगी गई डिटेल भरकर सबमिट करें।

— सबमिट करते रिजल्ट स्क्रीन पर दिखने लगेगा।

— रिजल्ट डाउनलोड करें और आगे के इस्तेमाल के लिए प्रिंट लेकर रखें।

