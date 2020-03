राज्य कर्मचारियों को 12 से बढाकर 17 प्रतिशत महंगाई भत्ता देगी सरकार, 1 जुलाई से होगा लागू , पढ़ें पूरी डिटेल्स

Latest Update: राजस्थान सरकार ने अपने कर्मचारियों का भत्ता 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 17 प्रतिशत कर दिया है। यह मंहगाई भत्ता 1 जुलाई 2019 से लागू होगा। बता दें कि इसी माह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में केन्द्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में भी 4 फीसदी की वृद्धि को मंजूरी दी गई है। एएनआई के सूत्रों ने यह जानकारी दी है। यह जानकारी ट्वीट के जरिए दी गई है। देश और राज्य की सरकारें इस वक्त कोरोना के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है।

Government of Rajasthan has revised Dearness Allowance from 12% to 17% (from 1 July 2019) to state government employees.