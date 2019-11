Rajasthan Police Constable Bharti 2019: पुलिस महानिदेशक कार्यालय, राजस्थान जल्द ही कांस्टेबल (जीडी), कांस्टेबल (ऑपरेटर), कांस्टेबल (ड्राइवर), कांस्टेबल (बैंड), कांस्टेबल (डॉग स्क्वाड) के पद के लिए भर्ती अधिसूचना जारी करेगा। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2019 के लिए राजस्थान पुलिस आधिकारिक वेबसाइट पर एक स्थायी आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार, नियुक्ति प्राधिकारी आवेदन आमंत्रित करने से पहले कुल रिक्तियों की गणना करेगा।

राजस्थान पुलिस भर्ती 2019 स्टैंडिंग आर्डर के लिए यहां क्लिक करें

जारी आदेश के अनुसार, राजस्थान पुलिस भर्ती 2019 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को आरएसी, एमबीसी, बीएन के लिए कांस्टेबल भर्ती के लिए न्यूनतम 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। कांस्टेबल जीडी पोस्ट के लिए उम्मीदवार का दसवीं उत्तीर्ण होना जरुरी है और कॉन्स्टेबल टेलीकम्यूनिकेशन ऑपरेटर पोस्ट के लिए 12 वीं कक्षा पीसीएम से उत्तीर्ण होना जरुरी है।

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल सभी श्रेणी के लिए आयु सीमा 18 से 23 वर्ष निर्धारित की गई है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल चालक पदों के लिए ऊपरी आयु सीमा 26 वर्ष है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी। आयु की गणना 1 जनवरी 2020 के अनुसार की जाएगी। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, राजस्थान में कांस्टेबल भर्ती के लिए 8600 रिक्तियां हैं। इससे पहले, राजस्थान के सीएम श्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया था कि राजस्थान सरकार द्वारा कांस्टेबलों और 706 सब इंस्पेक्टर के लिए 8,600 रिक्तियां भरी जाएंगी। हालांकि यह कई चरणों में होगा, और पहले चरण में 5,000 रिक्तियों को भरा जाएगा।

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती शैक्षिक योग्यता

जिला पुलिस / आसूचना विभाग - 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण या उसके समकक्ष

RAC / MBC Bns - मान्यता प्राप्त बोर्ड/स्कूल से 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण

पुलिस टेली कम्युनिकेशंस (ऑपरेटर) - विज्ञान और गणित में 12 वीं उत्तीर्ण,

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST), मेडिकल परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर किया जाएगा।

How To Apply For Rajasthan police bharti 2019

ऑनलाइन आवेदन सीएससी / ई-मित्रा कियोस्क के माध्यम से कर सकते हैं। उम्मीदवारों को अंतिम तिथि पर या उससे पहले राजस्थान कांस्टेबल आवेदन जमा करना आवश्यक होगा।