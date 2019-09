Rajasthan Sahkari Bank Bharti 2019: राजस्थान को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने राजस्थान में जिलेवार रिक्तियों के अनुसार सहकारी बैंक में भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक उम्मीदवार कुल 715 पदों के लिए आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता हैं। विभिन्न पदों जैसे मैनेजर, सीनियर मैनेजर, कंप्यूटर प्रोग्रामर आदि के लिए यह भर्ती निकाली गई है। इनमें से 47 पद राजस्थान स्टेट को ऑपरेटिव बैंक और 668 पद जिलेवार सेंट्रल को ऑपरेटिव बैंक के लिए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए और आधिकारिक अधिसूचना पढ़ने के लिए राजस्‍थान को-ऑपरेटिव बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। राजस्थान को-ऑपरेटिव बैंक ऑनलाइन एप्लीकेशन की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर है।

राजस्थान सरकार द्वारा बजट सत्र की भर्तियों की घोषणाओं में यह भर्ती भी शामिल थी। इस भर्ती के जरिए बैंक मैनेजर, सीनियर मैनेजर, कंप्यूटर मैनेजर, बैंकिंग असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के रिक्त पदों को भरा जाएगा। सहकारी बैंक (अपैक्स बैंक) में भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 12 सितंबर से शुरू हो चुकी है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार, जो इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलइन अप्लाई पर क्लिक कर, आगे की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। राजस्थान सहकारी बैंक भर्ती प्रक्रिया पूरी ऑलाइन है और परीक्षा भी ऑनलाइन माध्यम से ही ली जाएगी। उम्मीदवार नीचे दिए गए तीन लिंक्स के माध्यम से भी आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।

राजस्थान सहकारी बैंक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के लिए यहां क्लिक करें

Rajasthan Co Operative Bank Vacancy Details

सीनियर मैनेजर – 06 पोस्ट

मैनेजर – 114 पोस्ट

कंप्‍यूटर प्रोग्रामर – 10 पोस्ट

बैंकिंग असिस्‍टेंट – 582 पोस्ट

स्‍टेनोग्राफर – 03 पोस्ट

How To Apply For Rajasthan Co Operative Bank recruitment 2019

इच्छुक योग्यताधारी अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण करने के बाद उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद उम्मीदवार लॉगिन करके अपने फॉर्म को पूरा भरें। आवेदन फॉर्म भरने के बाद उम्मीदवारों को परीक्षा फीस भी देनी होगी। इसमें से 1000 रुपये जनरल/बीसी (क्रीमी लेयर)/एमबीसी उम्मीदवारों के लिए हैं। वहीं सहारिया/एससी/एसटी/ बीसी (नॉन क्रीमी लेयर)/ ईडबल्यूएस और एमबीसी/टीएसपी एरिया/दिव्यांग उम्मीदवारों को 500 रुपये देने होंगे। उम्मीदवार इस फीस का भुगतान ऑनलाइन, नेटबैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और मोबाइल वॉलेट आदि से कर सकते हैं। फाइनल सबमिशन के बाद अभ्यर्थी को आवेदन पत्र का प्रिंटले लेना चाहिए।