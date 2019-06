RAS Main Exam 2019: एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड

राजस्थान लोक सेवा आयोग ने RAS Main exam 2019 के लिए अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र वेब पोर्टल पर अपलोड कर दिए हैं। परीक्षा 25 तथा 26 जून को आयोजित की जाएगी। सचिव के. के. शर्मा ने बताया कि अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर आवेदन क्रमांक तथा जन्मतिथी से प्रवेश पत्र डाउनलोड़ कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को परीक्षा से एक घंटा पहले केन्द्रों पर उपस्थित होना होगा। इसके अलावा एक फोटो तथा मूल फोटो पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य है। इसके बिना उन्हें केन्द्रों पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

ऐसे करें RAS Main Exam admit card डाउनलोड

Step 1 - एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले RPSC की आधिकारिक वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.gov.in/ ओपन करें।

Step 2 - यहां होमपेज पर ही सबसे उपर Admit Card Link for Raj. State and Sub. Services Comb. Comp. Exam 2018 (Mains) का लिंक दिखाई देगा। इस लिंक पर क्लिक करें।

Step 3 - इस लिंक पर क्लिक करने से नया पेज ओपन होगा। इस पेज पर RAJASTHAN STATE AND SUBORDINATE SERVICES के लिंक पर क्लिक करें।

Step 4 - इस पर क्लिक करने से पुनः एक नया पेज ओपन होगा। इस पेज पर Get Admit Card के लिंक पर क्लिक करें।

Step 5 - ओपन होने वाले नए पेज पर एप्लीकेशन नम्बर, डेट ऑफ बर्थ तथा कैप्चा कोड डाल कर Get Admit Card पर क्लिक करें। इसके बाद अभ्यर्थियों को उनका एडमिट कार्ड दिखाई देगा। इस एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर उसका प्रिंट भी ले सकते हैं।