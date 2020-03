आठवीं पास के लिए निकली हजारों पदों पर भर्ती

आठर्वी पास के लिए अच्छी खबर है। उनके लिए हजारों की संख्या में भर्ती निकाली गई है। सरकार ने इसकी भर्ती की विज्ञप्ति जारी की है। राजस्थान होमगार्ड में 2500 रिक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 7 अप्रेल से मांगे गए हैं (Online application for 2500 vacant posts in Rajasthan Home Guard has been sought from 7th April) । सरकार ने इसकी विज्ञप्ति बुधवार को जारी की है।



7 अप्रेल से 6 मई तक ऑनलाइन भरे जाएंगे

होमगार्ड के महानिदेशक राजीव दासोत ने बताया कि नामांकन आवेदन पत्र 7 अप्रेल से 6 मई तक ऑनलाइन भरे जाएंगे (Appraisal applications will be filled online from April 7 to May 6)। इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त स्कूल से 8वीं उत्तीर्ण रखी गई (Minimum educational qualification passed 8th from recognized school) है। आवेदक की आयु एक अप्रेल 2020 को 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक सम्बंधित जिले का मूल निवासी होकर भर्ती केन्द्र, उप केन्द्र, से संबंधित नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, तहसील से गत 3 वर्षों से लगातार निवास करने वाला होना चाहिए।