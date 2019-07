स्वास्थ्य सेवा निदेशालय ने नर्स पदों के लिए निकाली भर्ती, फटाफट करें अप्लाई

recruitment notification : स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, मेद्यालय ( Directorate of health service Meghalaya) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी कर स्टाफ नर्स (Staff Nurse) पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार इन पदों के लिए 31 जुलाई, 2019 तक अप्लाई कर सकते हैं। निदेशालय ने कुल 107 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।

मांगी गई शैक्षिक योग्यता

-उम्र सीमा : 18 से 27 साल

-शैक्षिक योग्यता : उम्मीदवार ने भारतीय नर्सिंग परिषद (Indian nursing council) से मान्यता और मेद्यालय नर्सिंग परिषद (Meghalaya nursing council) के तहत पंजीकृत संस्थान से जनरल नर्सिंग (General Nursing) और बीएससी नर्सिंग (B Sc Nursing) कर रखा हो।

आवेदन के साथ इन दस्तावेज की पड़ेगी जरूरत

-मेद्यालय नर्सिंग परिषद (Meghalaya nursing council) के तहत वैध रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट

-भारतीय नर्सिंग परिषद (Indian nursing council) से मान्यता प्राप्त संस्थान के जनरल नर्सिंग (General Nursing), बीएससी नर्सिंग (B Sc Nursing) और अन्य शैक्षिक सर्टिफिकेट

-जन्म प्रमाणपत्र

-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सर्टिफिकेट

-10वीं मार्कशीट

-12वीं मार्कशीट

जरूरी तारीखें

-आवेदन करने की शुरुआत : 8 जुलाई, 2019

-आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख : 31 जुलाई, 2019

-लिखित परीक्षा की तारीख : 24 अगस्त, 2019

प्रवेश परीक्षा को लेकर जरूरी निर्देश

-100 अंकों की होगी प्रवेश परीक्षा

-3 घंटे की होगी परीक्षा

-St. Anthony's Higher Secondary School, Laitumkharh, Shillong और St. Anthony's College, Laitumkrah, Shilong होंगे परीक्षा केंद्र

ऐसे करें अप्लाई

इच्छुक उम्मीदवार अपने आवेदन संबंधित सर्टिफिकेट और अन्य दस्तावेज के साथ 31 जुलाई, 2019 तक इस पते पर भेज सकते हैं : Office of the Director of Health Services (MI), Laitumkhrah, Shillong