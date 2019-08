RRB JE CBT 2 2019 : जल्द जारी होगा एडमिट कार्ड

RRB JE CBT 2 Admit Card 2019 : रेलवे भर्ती बोर्ड (Railway Recruitment Board) जल्द ही जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2019 (Junior Engineer examination 2019) के लिए एडमिट कार्ड जारी कर देगा। जिन उम्मीदवारों ने सफलतापूर्वक RRB JE CBT I Exam 2019 पास कर ली है, वे संबंधित आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

RRB JE CBT 2 Admit Card 2019 : डिटेल्स

कार्यक्रम के तहत, आरआरबी जेई सीबीटी 2 परीक्षा 2019 (RRB JE CBT 2 Exam 2019) 28 से 31 अगस्त, 2019 तक आयोजित की जाएगी। सभी शॉर्टलिस्टेड उम्मीदवारों को परीक्षा से पहले वेबसाइट/एसएमएस/ईमेल के जरिए सलाह दी जाएगी की वे अपने शहर की सूचना को डाउनलोड कर लें।

-ई-कॉल लेटर डाउनलोड : दूसरे चरण के सीबीटी से चार दिन पहले

-दूसरे चरण के सीबीटी के लिए मॉक लिंक का एक्टिवेशन : 17 अगस्त, 2019

-दूसरे चरण का सीबीटी : 28 अगस्त से

आरआरबी जेई सीबीटी 2 2019 यात्रा पास, शहर सूचना पत्र (RRB JE CBT 2 2019 travel pass, city intimation letter)

इस बी, रेलवे भर्ती बोर्ड (Railway Recruitment Board) (RRB) ने दूसरे चरण की सीबीटी परीक्षा के लिए शहर सूचना और मुफ्त यात्रा प्राधिकरण पत्र जारी कर दिए हैं।

RRB JE CBT 2 परीक्षा योजना

-CBT की अवधि : 120 मिनट (पात्र क्क2क्चष्ठ उम्मीदवारों के लिए सहयोगी के साथ 160 मिनट)

-कुल प्रश्न : 150

-सेक्शन वार माक्र्स और सिलेबस : As published in the CEN.No:03/2018 in websites of RRBs on 29-12- 2018 at Para 13.2



-प्रश्नों के प्रकार : बहुविकल्पी प्रश्न

-नकारात्मक अंकन : हर गलत उत्तर के लिए 1/3

RRB JE Result 2019 : वेकेंसी डिटेल्स

कुल उपलब्ध पदों की संख्या : 13487

RRB JE Result 2019 : पदों का विभाजन

-जूनियर इंजीनियर के लिए पदों की संख्या : 12844

-जूनियर इंजीनियर के लिए पदों की संख्या (सूचना प्रौद्योगिकी) : 29

-डिपो सामग्री अधीक्षक के लिए पदों की संख्या : 227

-रासायनिक और धातुकर्म सहायक के पदों की संख्या (Number of posts for Chemical & Metallurgical Assistant) : 387