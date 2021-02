RSMSSB Recruitment 2021: कृषि पर्यवेक्षक के 882 पदों पर निकली भर्ती, जानिए आवेदन सहित पूरी डिटेल्स

RSMSSB Agriculture Supervisor Vacancy 2021: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) ने कृषि पर्यवेक्षक के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह नोटिफिकेशन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। RSMSSB ने यह भर्ती कुल 882 पदों के लिए निकाली हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार नियत तिथि तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 16 फरवरी 2021 से शुरू हो जाएगी। पात्रता संबंधी सभी जरुरी जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन अवश्य पढ़ें। विस्तृत अधिसूचना का डाइरेक्ट लिंक निचे दिया गया है।

Click Here For Official Notification

Important Dates

ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि शुरू - 16 फरवरी 2021

आवेदन करने की अंतिम तिथि - 17 मार्च 2021

RSMSSB Agriculture Supervisor Vacancy Details

कुल पदों की संख्या - 882 पद

कृषि पर्यवेक्षक (NON - TSP) - 842 (जनरल -309, OBC-174, SC-133, ST-99, MBC-41, EWS-83)

कृषि पर्यवेक्षक (टीएसपी) - 40 पद

Education Qualification

उम्मीदवार को कृषि में बी.एससी या बी.एससी ऑनर्स या वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा (10 + 2 ) उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही राजस्थान संस्कृति का ज्ञान और देवनागिरी भाषा में काम करने की क्षमता होनी चाहिए।

RSMSSB Agriculture Supervisor Age Limit

आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

Application Fees

जनरल / ओबीसी (सीएल) / ईडब्ल्यूएस / ईबीसी:- 450 / - रु।

राजस्थान के बीसी / ओबीसी (एनसीएल) :- 350 / - रु।

राजस्थान के एससी / एसटी / पीडब्ल्यूडी : 250 / - रु।

RSMSSB Agriculture Supervisor Selection Process

उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यह परीक्षा 300 अंकों की होगी।

How To Apply For RSMSSB Agriculture Supervisor Vacancy 2021

पात्र उम्मीदवार 16 फरवरी से 17 मार्च 2021 तक RSMSSB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार राजस्थान SSO पोर्टल पर जाकर भी सीधे अप्लाई कर सकते हैं।