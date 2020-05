Safdarjung Hospital Recruitment 2020 : 178 पदों के लिए निकली भर्ती, फटाफट करें आवेदन

Safdarjung Hospital Recruitment 2020 : चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्तपाल (Safdarjung Hospital) और वीएमएम कॉलेज, नई दिल्ली ने आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर इच्छुक और पात्र उम्मीदवारों से एडहॉक आधार पर वरिष्ठ रेजिडेंट पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। सीनियर रेजिडेंट्स को 89 दिनों की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा। इसे आगे बढ़ाया जा सकता है, अगर पिछली एडहॉक सेवा संतोषजनक पाई जाती है या जब तक कि पद नियमित रूप से नहीं भरा जाता है। सफदरजंग अस्पताल भर्ती 2020 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 मई है। 178 Senior Resident posts के लिए उम्मीदवारों का चयन video conferencing के माध्यम से साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा।

Safdarjung Hospital Recruitment 2020 : वेकेंसी डिटेल्स

कुल पद : 178

पद का नाम

Anaesthesia : 27

Biochemistry : 4

Cardiology : 16

CTVS : 15

Endocrinology : 9

Forensic Medicine : 3

Hematology : 2

Medical Oncology : 10

Medicine : 12

Nephrology : 6

Neuro Surgery : 17

Neurology : 18

Nuclear Medicine : 4

Paediatrics : 7

Paediatrics Surgery : 4

Pharmacology : 1

Physiology : 2

Renal Transplant : 7

SIC Ortho : 1

Surgery : 6

Urology : 4



Safdarjung Hospital Recruitment 2020 : पात्रता मानदंड

मांगी गई योग्यता के लिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट का अध्ययन कर लें।

-Endocrinology : MD/DNB in Medicine or Paediatrics

-Haemotology : उम्मीदवार के पास मेडिसिन या Paediatrics MD या समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। पैथोलॉजी में एमडी या समकक्ष वाले उम्मीदवार पात्र नहीं होंगे।

उम्र सीमा

Safdarjung Hospital Delhi Recruitment 2020 के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों की उम्र 45 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए।

Safdarjung Hospital Recruitment 2020 : वेतन

चयनित उम्मीदवारों को 7thCPC के अनुसार वेतन के रूप में 67 हजार 700 रुपए (Pay Level-11 of the Pay matrix) मिलेंगे। साथ ही अन्य भत्ते भी मिलेंगे।

Safdarjung Hospital Recruitment 2020 : ऐसे करें अप्लाई

उम्मीदवारों को Annexure-I के अनुसार, आवेदन पत्र तय फॉर्मेट में डीएमसी की स्व-सत्यापित प्रति, एसआर की आयु और अनुभव प्रमाण पत्र, यदि कोई हो, के साथ निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करें। एक पासपोर्ट आकार का फोटो भी संलग्न करना होगा। आवेदन to the Medical Superintendent, VMM College and Safdarjung Hospital, New Delhi-110029 को संबोधित किया जाना और इसे संस्थान के DIARY and DISPATCH SECTION (गेट नंबर 2 और बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, सफदरजंग अस्पताल शाखा) पर जमा करवाना होगा।

या

पात्र उम्मीदवार अपना आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर annexure-I के अनुसार, ई-मेल ao.academic @vmmcsjh.nic.in के माध्यम से भी जमा कर सकते हैं।

आवेदन फॉर्म के डायरेक्ट लिंक के लिए यहां क्लिक करें

आधिकारिक नोटिफिकेशन के डायरेक्ट लिंक के लिए यहां क्लिक करें