SAI Recruitment 2020: भारतीय खेल प्राधिकरण में निकली भर्ती, जानें आवेदन और पात्रता सहित पूरी डिटेल्स

SAI Recruitment 2020: भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) ने रिक्त पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी की है। यह भर्ती स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एक्सपर्ट के पदों पर की जाएगी। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार 06 नवंबर 2020 तक या उससे पहले आधिकारिक वेबसाइट sportsauthorityofindia.nic.in/saijobs पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पात्रता संबंधी सभी जरुरी जानकारी के लिए आधिकारिक अधिसूचना जरूर पढ़ें।

Click Here For Official Notification

SAI Recruitment 2020 Important Dates

आवेदन करने की अंतिम तिथि - 06 नवंबर 2020

रिक्तियों का विवरण

strength and conditioning experts - 62 पद

SAI Recruitment 2020 Pay-Scale

स्ट्रेंथ &कंडीशनिंग विशेषज्ञ लीड - रु। 1,00,000-1,50,000 / -

स्ट्रेंथ & कंडीशनिंग विशेषज्ञ II - रु। 60,000-80,000 / -

SAI Recruitment 2020 Qualification

खेल और व्यायाम विज्ञान / खेल विज्ञान / खेल कोचिंग में स्नातक या परास्नातक या ASCA लेवल -1 या उससे ऊपर / CSCS / UK SCA मान्यता प्राप्त कोच / डिप्लोमा इन फिटनेस ट्रेनिंग / सर्टिफिकेट कोर्स इन फिटनेस ट्रेनिंग

आयु सीमा:

उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 45 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए।

SAI Recruitment 2020 Selection Process

उम्मीदवारों का चयन साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। साक्षात्कार कुल 100 अंकों के लिए आयोजित होगा।

How to apply For SAI Recruitment 2020

पात्र और इच्छुक उम्मीदवार 06 नवंबर 2020 तक या उससे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://sportsauthorityofindia.nic.in के माध्यम से पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। जब तक आवेदक अतिरिक्त दस्तावेजों के साथ पिछले आवेदन को पूरा नहीं करते तब तक आवेदकों को फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।