Sainik School Exam Result 2020 जारी, एक ही क्लिक में सीधे यहां से करें चेक

Sainik School Exam Result 2020: कक्षा 6 और 9 में प्रवेश के लिए आयोजित हुई अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा (AISSEE) का परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया गया हैं। विद्यार्थी अपना परिणाम इसकी आधिकारिक वेबसाइट https://www.sainikschooladmission.in/ पर देख सकते हैं। वेबसाइट पर जारी पीडीएफ उन विद्यार्थियों के रोल नंबर की सूची में है, जो प्रवेश के लिए योग्य हैं। चयनित विद्यार्थियों को परीक्षा के अगले चरण यानी चिकित्सा परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है।

लिखित परीक्षा 5 जनवरी, 2020 को देश के प्रमुख शहरों में विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थी। रोल नंबर- के अनुसार मेरिट लिस्ट और एडमिट कार्ड 3 फरवरी से 7 फरवरी, 2020 तक वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे।

Sainik School Exam Result 2020 डाउनलोड करने के क्लिक करें

इस रिजल्ट को ऐप्लिकेशन नंबर या फॉर्म नंबर और पासवर्ड की मदद से देखा जा सकता है। इसके बिना रिजल्ट नहीं देखा जा सकता है इसलिए रिजल्ट देखने से अपने लॉगिन डीटेल्स को तैयार रखें। इस परीक्षा में सफल होने वाले परीक्षार्थियों को अब मेडिकल टेस्ट देना होगा। इसका आयोजन 20 फरवरी से 10 मार्च 2020 तक आयोजित होगा। इसके बाद 20 मार्च को वेटिंग लिस्ट के साथ मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। प्रवेश प्रक्रिया 28 मार्च से 30 मार्च, 2020 तक होगी।

How To Check Sainik School Exam Result 2020

परिणाम चेक करने के लिए सबसे पहले विद्यार्थी क्षेत्रीय सैनिक स्कूल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद 'एडमिशन' On AISSEE ’पर क्लिक करें। इसके बाद कक्षा 6 या 9 के परिणाम पर क्लिक करें। क्लिक करने के साथ ही शॉर्टलिस्ट किए गए विद्यार्थियों की मेरिट लिस्ट खुलेगी, जिसे डाउनलोड या प्रिंट ले सकते हैं। विद्यार्थी इस फाइल में अपने नाम और रोल नंबर की जाँच कर सकते हैं।