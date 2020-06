SBI बैंक में निकली 400 पदों के लिए सरकारी भर्तियां, मिलेगी अब तक आपके मुताबिक सैलरी, जानिए कैसे करें आवेदन

नई दिल्ली. SBI SO Recruitment 2020, Sarkari Naukari 2020 : बैंक में सरकारी नौकरी पाने का शानदार मौका है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) में कई पदों पर भर्तियां होने जा रही हैं। बता दें कि प्रबंधकीय से लेकर कार्यकारी पदों पर 400 से अधिक स्पेशलिस्ट कैडर अधिकारियों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं । विभिन्न शैक्षिक योग्यता और कार्य अनुभव वाले उम्मीदवार बैंक की आधिकारिक वैबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस पद के लिए आप 13 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं।

जानिए, कैसे करें आवेदन

- ऑनलाइन रजिस्टर करने के लिए यहां https://www.sbi.co.in/web/careers/current-openings क्लिक करें।

- आवेदन को भर कर ‘submit’ पर क्लिक करें।

- अपनी नयी फोटो की कॉपी व हस्ताक्षर को स्कैन करके अपलोड करें।

- जानकारी/ आवेदन जमा करने के बाद सिस्टम द्वारा अनंतिम पंजीकरण संख्या(provisional registration number) व पासवर्ड दिया जाएगा, जिसे सेव कर लें। यह आपकी स्क्रीन पर दिखेगा।

- आवेदन शुल्क का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड/ क्रेडिट कार्ड द्वारा कर दें।

- ऑनलाइन पंजीकरण के बाद, अपने आवेदन फॉर्म की एक कॉपी का प्रिंट निकाल कर अपने रिकॉर्ड के लिए रख लें।

चयन प्रक्रिया।

एक अंग्रेजी अखबार में छपी खबर के मुताबिक इस साल कोई परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। आवेदन पत्र व शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट कर, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।

इन डॉक्यूमेंट की पड़ेगी जरूरत

इंटरव्यू के दौरान आपको अपने साथ बायो डाटा (Resume) पहचान पत्र (ID proof), आयु प्रमाण (Age proof),शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र (Educational Qualification certificate), अनुभव प्रमाण पत्र (Experience certificate) लाना होगा।

जानिए किन पदों पर कितनी निकली नौकरियां

वैल्थ मैनेजमेंट बिज़नस यूनिट के लिए अनुबंध आधार पर एसबीआई में स्पेशलिस्ट कैडर अधिकारी में 64 पदों पर भर्तियां निकली है। इसमें प्रमुख –उत्पाद, निवेश, अनुसंधान /Head–Product, Investment & Research: 1 , सेंट्रल रिसर्च टीम- पोर्टफोलियो एनालिसिस व डाटा एनालिटिक्स/ (Central Research Team (Portfolio Analysis & Data Analytics): 1, सेंट्रल रिसर्च टीम (सपोर्ट)/ Central Research Team (Support): 1, निवेश अधिकारी/ Investment Officer: 9, परियोजना विकास प्रबन्धक(तकनीकी)/Project Development Manager (Technology): 1, ग्राहक संबंध प्रबन्धक/ Relationship Manager: 48, ग्राहक संबंध प्रबन्धक (टीम लीड)/ Relationship Manager (Team Lead): 3।

नियमित व अनुबंध के आधार पर एसबीआई में स्पेशलिस्ट कैडर अधिकारी (Specialist Cadre Officers In SBI On Regular and Contract Basis) में 7 पदों पर भर्तियां निकली है जो इस प्रकार है..

- उपाध्यक्ष( स्ट्रेस्ड एसेट्स मार्केटिंग) /Vice President (Stressed Assets Marketing) Contractual: 1

- मुख्य प्रबन्धक ( स्पेशल सिचुयेशन टीम) रेगुलर एसएमजीएस IV /Chief Manager (Special Situation Team) Regular SMGS-IV: 3

- उप-प्रबन्धक (स्ट्रेस्ड एसेट्स मार्केटिंग ) रेगुलर एमएमजीएस II /Deputy Manager (Stressed Assets Marketing) Regular MMGS II: 3

ये होनी चाहिए योग्यता

किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ कॉलेज से 2 वर्ष के नियमित पाठ्यक्रम द्वारा सीए/एमबीए/सीएमए/एसीएस/ मैनेजमेंट में पीजीडीएम या पीजी । फ़ाइनेंस में स्पेशलाइज़ेशन को प्राथमिकता दी जाएगी।

पूरी जानकारी के लिए यहां करें क्लिक-- https://www.sbi.co.in/documents/77530/400725/2206201827-Advt.+SCO-2020-21-19.pdf/3b24b5b2-ceb3-61ef-846a-d2d85fb9c3e7?t=1592830675863