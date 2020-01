सरकारी नौकरी: दसवीं पास के लिए बिना परीक्षा और इंटरव्यू के नौकरी का सुनहरा मौका, अभी करें अप्लाई

सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले दसवीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। बहुत कम भर्तियां होती हैं जहाँ, बिना परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर नौकरी दी जाती है। यह भर्ती खासतौर पर 10वीं पास व आईटीआई किए हुए युवाओें के लिए है। रेल कोच फैक्ट्री, कपूरथला (पंजाब) (Rail Coach Factory, Kapurthala) ने ट्रेड अप्रेंटिस के कुल 400 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अब अंतिम तिथि बेहद नजदीक है।

रेल कोच फैक्ट्री, कपूरथला (पंजाब) द्वारा कुल 400 विभिन्न ट्रेड्स के लिए नियुक्तियां की जाएंगी। इन पदों को अनुबंध के आधार पर भरा जाएगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 06 फरवरी 2020 है। चयन आईटीआई के प्राप्तांक और 10वीं के प्राप्तांक के आधार पर किया जाएगा।

रिक्तियों का विवरण

अप्रेंटिस, कुल पद : 400 (अनारक्षित : 202)

फिटर, पद : 100

वेल्डर (जी एंड ई), पद : 100

मशिनिस्ट, पद : 40

पेंटर (जी), पद : 20

कारपेंटर, पद : 40

मेकेनिक (मोटर व्हीकल), पद : 10

इलेक्ट्रिशियन, पद : 56

इलेक्ट्रॉनिक्स मेकेनिक, पद : 14

एसी एंड रेफ्रिजरेशन मेकेनिक, पद : 20

महत्वपूर्ण तिथि

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि : 06 फरवरी 2020

आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि : 11 फरवरी 2020

योग्यता

- मान्यता प्राप्त संस्थान या बोर्ड से न्यूनतम 50% अंकों के साथ दसवीं की परीक्षा पास हो।

- साथ ही संबंधित ट्रेड में नेशनल ट्रेड/आईटीआई सर्टिफिकेट प्राप्त हो।

आयु सीमा

न्यूनतम 15 वर्ष और अधिकतम 24 वर्ष। आयु सीमा की गणना 08 जनवरी 2020 के अनुसार की जाएगी। आयु सीमा में एससी/ एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को पांच वर्ष, ओबीसी वर्ग को तीन वर्ष और दिव्यांगों को दस वर्ष की छूट प्राप्त होगी।

चयन प्रक्रिया

योग्य उम्मीदवारों का चयन दसवीं और आईटीआई में प्राप्तांकों के आधार पर तैयार मेरिट सूची के अनुसार किया जाएगा।

आवेदन शुल्क

सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन 100 रुपए। एससी/ एसटी/ महिलाओं/ दिव्यांगों को कोई शुल्क नहीं देना होगा। शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड/ क्रेडिट कार्ड/ इंटरनेट बैंकिग और एसबीआई चालान के द्वारा ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। कैश/ चेक/ मंनी ऑर्डर/ आईपीओ/ डिमांड ड्राफ्ट से शुल्क का भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा।

आवेदन प्रक्रिया

सबसे पहले उम्मीदवार को आधिकारिक वेबसाइट (http://rcf.indianrailways.gov.in) पर लॉगइन करना होगा। इसके बाद होमपेज पर दिए लिंक पर क्लिक करना होगा। आगे की टैब में विस्तृत विज्ञापन आपके कम्प्यूटर स्क्रीन पर खुल जाएगा। इसे ध्यान से पढ़ें और पदों के अनुसार अपनी योग्यता की जांच करें। इसके बाद होमपेज पर शीर्षक On-Line Application for engagement of Act Apprentices in RCF/Kapurthala for 2019-20 के आगे अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करें और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें। रजिस्ट्रेशन पश्चात लॉगिन करके आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।