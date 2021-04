Sarkari Naukri: रेलवे में मेडिकल ऑफिसर के पद पर रिक्तियां निकालीं, ऑनलाइन आवेदन करें

Sarkari Naukri: दक्षिणी रेलवे (Southern Railway Recruitment 2021) ने जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर (GDMO) के पद पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य उम्मीदवार 23 अप्रैल 2021 तक या उससे पहले निर्धारित प्रारूप के माध्यम से पदों पर आवेदन कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण तिथियां:

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि: 23 अप्रैल 2021

रिक्त पदों पर विवरण:

जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर - 33 पद

शैक्षिक योग्यता: आईसीयू पर काम करने और वेंटीलेटर मशीन के संचालन में अनुभव के साथ M.B.B.S या उम्मीदवार को M.B.B.S और भारतीय चिकित्सा परिषद में पंजीकृत होना चाहिए।

आयु सीमा- 01.04.2021 तक 53 वर्ष की आयु पूरी नहीं करनी चाहिए। हालांकि अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 3 वर्ष तक की छूट है।

मासिक पारिश्रमिक: 75,000 रुपये

चयन मानदंड:

शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को 28 अप्रैल 2021 से 11:00 बजे के बीच ऑनलाइन/फोन कॉल के माध्यम से साक्षात्कार के अधीन किया जाएगा। आवश्यकता के आधार पर साक्षात्कार बाद के दिनों में भी आयोजित किया जाएगा।

आवेदन कैसे करें:

योग्य उम्मीदवारों को अपने आवेदन की स्कैन की हुई कॉपी को विधिवत भरे हुए और ई-मेल के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में हस्ताक्षरित आवश्यक दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के साथ सिंगल पीडीएफ में भेजना होगा। ई-मेल आईडी: covid19cmp20/mail.com पर 23 अप्रैल 2021 तक भेज दें।

