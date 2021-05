SBI Clerk Recruitment 2021: एसबीआई में 5000 क्लर्क के पदों पर आवेदन की अंतिम तीथि नजदीक, जल्द करें अप्लाई

SBI Clerk Recruitment 2021 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (State Bank of India) की ओर से जूनियर एसोसिएट (Junior Associates)के पदों पर के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। जिसके तहत कुल 5237 पदों पर भर्ती की जानी है। इन पदों पर जिन उम्मीदवारों ने आवेदन अभी तक नही किया है वे लोग जल्द से जल्द अप्लाई कर दें। क्योंकि इसकी अंतिम तारीख काफी नजदीक है। 17 मई 2021 के बाद से आपके आवेदन स्वीकार नही किए जाएंगे। उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन टेस्ट ( प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा) के आधार पर किया जाएगा।

Read More:- OMC Recruitment 2021: डीजीएम और डीएम सहित अन्य पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 01 जून तक करें अप्लाई

इन तिथियों का रखें ध्यान

SBI Clerk 2021 Important Dates

पंजीकरण शुरू होने की तिथि - 27.04.2021

आवेदन करने की अंतिम तिथि - 17.05.2021

एसबीआई क्लर्क 2021 प्रीलिम्स परीक्षा की तिथि - जून 2021

एसबीआई क्लर्क 2021 मुख्य परीक्षा की तिथि - 31.07.2021

Read More:- APSSB Recruitment 2021: ग्रेड सी के 179 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, जल्द करें

How to apply for the SBI Clerk recruitment 2021 एसबीआई क्लर्क 2021 के लिए आवेदक सबसे पहले एसबीआई कैरियर की वेबसाइट - sbi.co.in/careers पर जाएं। इसके बाद एसबीआई क्लर्क 2021 भर्ती के लिंक पर क्लिक करें। यहां अधिसूचना और रजिस्ट्रेशन का विकल्प दिखाई देगा। उम्मीदवार को सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके बाद लॉगिन करने आवेदन भरना होगा। भरे हुए एसबीआई क्लर्क भर्ती 2021 के आवेदन का प्रिंट जरूर लेवें।