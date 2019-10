SBI SO admit card 2019 जारी, ऐसे कर सकते हैं डाउनलोड

SBI SO admit card 2019 : भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India) (SBI) ने विशेषज्ञ कैडर अधिकारी (Specialist Cadre Officer) परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होंगे, वे आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन कर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एसबीआइ एसओ परीक्षा (SBI SO examination) 20 अक्टूबर, 2019 को आयोजित की जाएगी।