SBI SO recruitment 2019 : 579 पदों के लिए करें अप्लाई, सैलेरी 99 लाख रुपए

SBI SO recruitment 2019 : भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India) (SBI) विशेषज्ञ अधिकारी (specialist officers) (SO) पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द बंद करने जा रहा है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, वे विभिन्न 579 पदों के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन कर 12 जून, 2019 तक आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों का चयन परिवीक्षा काल (probation period) सहित 5 साल के लिए selectकिया जाएगा। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा जिसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी।

SBI SO Recruitment 2019 : रिक्ति विवरण

-कुल 579 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं

-head (product, investment and research) : 1 पद

-Central research team : 1 पद

-relationship managers : 486 पद

-relationship manager (टीम लीड) : 20 पद

-customer relationship executive : 66 पद

-zonal head : 1 पद

-Central operation team support : 3 पद

-risk and compliance officers : 1 पद



SBI SO recruitment 2019 : मांगे गए दस्तावेज

-संक्षिप्त बायोडाटा (DOC or DOCX or PDF)

-आईडी प्रमाण (PDF)

-जन्म तिथि का प्रमाण (PDF)

-शैक्षिक योग्यता सर्टिफिकेट : संबंधित मार्कशीट/डिग्री सर्टिफिकेट (PDF)

-अनुभव प्रमाण पत्र (PDF)

-फॉर्म-16 (PDF)

-नवीनतम फोटोग्राफ

-हस्ताक्षर

SBI SO recruitment 2019 : ऐसे करें अप्लाई

-आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर लॉग इन करें

-होमपेज खुलने पर ऊपर दाएं ओर दिए गए ‘careers’ लिंक पर क्लिक करें

-‘latest notification’ के तहत ‘recruitment of specialist cadre wealth officer..’ लिंक पर क्लिक करें

-रजिस्टर पर क्लिक करें, डिटेल्स भरें और सबमिट करें

-रजिस्टर आईडी से लॉग इन करें

-फॉर्म भरें, इमेजेस अपलोड करें

-फीस का भुगतान करें

SBI SO recruitment 2019 : फीस

उम्मीदवारों को फीस के रूप में 750 रुपए अदा करने होंगे। आरक्षित क्षेणी के उम्मीदवारों को फीस के रूप में 125 चुकाने होंगे।

SBI SO recruitment 2019 : सैलेरी

head (product, investment and research) पद के लिए चयनित उम्मीदवारों को 80 लाख से 99.62 लाख रुपए सैलेरी के रूप में दिए जाएंगे। Central research team पद के लिए उम्मीदवारों को 25 से 45 लाख रुपए सैलेरी के रूप में मिलेंगे। relationship managers को 6 से 15 लाख रुपए सैलेरी के रूप में मिलेंगे। team lead के लिए चयनित उम्मीदवारों को 10 से 28 लाख रुपए सैलेरी के रूप में मिलेंगे। वहीं, customer relationship executive को सैलेरी के रूप में 2 से 3 लाख रुपए मिलेंगे। zonal head को 25 से 45 लाख रुपए, जबकि Central operation team support और risk and compliance officers के उम्मीदवारों को क्रमश: 10 से 15 लाख और 22 से 27 लाख रुपए सैलेरी के रूप में मिलेंगे।