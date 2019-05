SBI SO recruitment 2019 : आवेदन फॉर्म जारी, सैलेरी 15 लाख रुपए

SBI SO recruitment 2019 : भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India) (SBI) ने विशेषज्ञ कैडर ऑफिसर (specialist cadre officers)(SO) पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन प्रक्रिया चालू है और उम्मीदवार 12 जून, 2019 तक अप्लाई कर सकते हैं। फीस अदा करने की आखिरी तारीख भी 12 जून है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 65 पदों को भरा जाएगा। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन कर इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदनों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा जिसके बाद चयनित उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी जिसके आधार पर उम्मीदवारों का फाइनल चयन किया जाएगा। भर्तीbank medical officer (BMO), manager analyst और advisor for fraud management पदों के लिए निकाली गई है।

SBI SO Recruitment 2019 : पात्रता मानदंड

उम्र सीमा : BMO पद के लिए उम्मीदवार की उम्र 35 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि advisor पद के लिए 63 साल से कम उम्र के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं।

इन पदों के लिए आयु गणना 31 मार्च, 2019 के तहत की जाएगी। manager analyst पद के लिए उम्मीदवार की उम्र 27 साल होनी चाहिए, लेकिन 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस पद के लिए उम्र की गणना 20 अप्रेल, 2019 के अनुसार की जाएगी।

शैक्षिक योग्यता : BMO पद के लिए उम्मीदवार के पास कम से कम MBBS degree होनी चाहिए, जबकि मैनेजर पद के लिए उम्मीदवारों के पास CA या MBA या PGDM (finance) या समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। advisor पद के लिए उम्मीदवार सेवानिवृत आईपीएस अधिकारी या राज्य पुलिस अधिकारी या साइबर क्राइम या किसी भी सतर्कता को संभाला हो।

कार्य का अनुभव : BMO पद के लिए उम्मीदवार के पास medicine (MBBS) डिग्री के साथ साथ पांच साल कार्य करने का अनुभव हो, जबकि पीजी डिग्री धारक उम्मीदवारों को general practitioner के तौर पर कम से कम तीन साल काम करने का अनुभव हो। अनुभव की गणना 31 मार्च, 2019 के आधार पर की जाएगी। वहीं, advisor पद के लिए उम्मीदवारों के पास कम से कम पांच साल काम करने का अनुभव हो और manager analyst के तौर पर कम से कम 5 साल काम करने वाले उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं।

SBI SO recruitment 2019 : ऐसे करें अप्लाई

-आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर लॉग इन करें

-होमपेज खुलने पर ‘careers’ लिंक पर क्लिक करें

-‘latest announcements’ section ·ð¤ ÌãUÌ çΰ »° ‘recruitment of specialist cadre officers’में ‘apply online’ पर क्लिक करें

- ‘new registrations’ पर क्लिक करें

-जानकारी भरें और रजिस्टर करें

-लॉग इन के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर का इस्तेमाल करें

-फॉर्म भरें, दस्तावेज अपलोड करें

-फीस का भुगतान करें

SBI SO recruitment 2019 : फीस

उम्मीदवारों को 750 रुपए फीस के रूप में अदा करने होंगे, जो non-refundable होंगे। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को 125 रुपए फीस के रूप में चुकाने होंगे।

SBI SO recruitment 2019 : सैलेरी

BMO पद के लिए चयनित उम्मीदवारों को 13.30 से 15.25 लाख सीटीसी मिलेगी। मैनेजर पद के लिए चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह वेतन के रूप में 51 हजार 490 रुपए मिलेंगे। advisor पद के लिए चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह वेतन के रूप में 50 हजार रुपए मिलेंगे। इसके अतिरिक्ति 25 हजार रुपए प्रशासनिक व्यय के रूप में मिलेंगे।