South India Bank recruitment 2019 : क्लर्क, पीओ के 545 पदों के लिए निकली भर्ती

South India Bank recruitment 2019 : साउथ इंडिया बैंक लिमिटेड (South India Bank Ltd.) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी कर क्लर्क (Clerk) और परिवक्षाधीन अधिकारी (Probationary Officer) पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन कर इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 19 जून को शुरू होकर 30 जून, 2019 तक चलेगी। चयन ऑनलाइन परीक्षा के तहत किया जाएगा। परीक्षा 25 और 26 जुलाई, 2019 को आयोजित की जाएगी।

South India Bank recruitment 2019 : जरूरी तारीखें

-ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत : 19 जून

-ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख : 30 जून

-South Indian Bank क्लर्क परीक्षा तारीख : 26 जुलाई

-South Indian Bank पीओ परीक्षा तारीख : 25 जुलाई

South India Bank recruitment 2019 : वेकेंसी डिटेल्स

-South India Bank probationary officer : 160 पद

-South India Bank Probationary clerk : 385 पद

South India Bank recruitment 2019 : चयन प्रक्रिया

ऑनलाइन टेस्ट में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रारंभिक शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी और अंतिम चयन ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू में मिले अंकों के आधार पर किया जाएगा।

South India Bank recruitment 2019 : ऐसे करें अप्लाई

-South India Bank की आधिकारिक वेबसाइट www.southindianbank.com पर लॉग इन करें

-'Click here for New Registration' टैब पर क्लिक करें

-मांगी गई जानकारियां जैसे नाम जन्म तिथि, शैक्षिक योग्यता आदि भरें

-जानकारियां भरने के बाद फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें

-save button पर क्लिक करें

-पूर्वावलोकन बटन पर क्लिक करें और पूरे आवेदन को सत्यापित करें

-सबमिट बटन पर क्लिक करें

-payment tab फीस का भुगतान करें

-फिर से सबमिट बटन पर क्लिक करें

South India Bank recruitment 2019 : आवेदन फीस

-सामान्य श्रेणी : 800 रुपए

-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति : 200 रुपए