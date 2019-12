SSC CHSL 2019-2020: एसएससी ने सीएचएसएल 2019-20 परीक्षा के लिए जरुरी नोटिस किया जारी, यहां देखें

SSC CHSL 2019-2020 Latest Update: कर्मचारी चयन आयोग ने कंबाइंड हॉयर सेकेंडरी लेवल प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण नोटिस आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया है। जिन अभ्यर्थियों ने सीएचएसएल भर्ती के लिए आवेदन किया है वे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एग्जाम से जुड़ी जरुरी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://ssc.nic.in/ पर एग्जाम के बार में विस्तृत जानकारी दी गई है।

कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर सीएचएसएल एग्जाम के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं। कर्मचारी चयन आयोग सीएचएसएल भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 10 जनवरी 2020 है।

ssc chsl 2019-2020 Exam dates

कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी एग्जाम कैलेंडर 2020-21 के अनुसार लोवर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटेरियट असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट, डाटा इंट्री ऑपरेटर पदों पर भर्तियों के लिए एग्जाम 16 मार्च से 27 मार्च तक आयोजित किए जाएंगे।

How to apply for SSC CHSL Exam Registration 2019

आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी सबसे पहले आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in/ पर जायें। इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर लिंक पर क्लिक करें। एसएससी सीएचएसएल फॉर्म 2019-20 भरें। एसएससी सीएचएसएल फॉर्म 2019-20 भरकर सबमिट करने के साथ ही शुल्क भुगतान कर, फाइनल सबमिशन करें। आवेदन का प्रिंट जरूर लेवें।