SSC CHSL 2020 Notification: सीएचएसएल 2020 के लिए आवेदन प्रक्रिया कल से शुरू, पढ़ें पूरी डिटेल्स

SSC CHSL 2020 Notification: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) द्वारा सीएचएसएल भर्ती परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन 6 नवंबर को जारी किया जाएगा। एसएसएससी सीएचएसएल 2020 नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। जो उम्मीदवार CHSL 2020 के लिए आवेदन करने के इच्छुक हैं, वे आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट, ssc.nic.in पर विजिट करके अपना आवेदन सबमिट कर पाएंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2020 है।

SSC CHSL 2020 Post Name

अवर श्रेणी लिपिक / कनिष्ठ सचिवालय सहायक

डाक सहायक / छंटनी सहायक

डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (डीईओ)

डाटा एन्ट्री ऑपरेटर ग्रेड 'ए'

SSC CHSL 2020 Eligibility

उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना जरुरी है। वहीं, कुछ विभागों के पदों के लिए 12वीं में गणित पढ़ा होना अनिवार्य है। जिन उम्मीदवारों ने शैक्षिक योग्यता प्राप्त नहीं की है लेकिन वे इसे निर्धारित समय सीमा में प्राप्त कर लेंगे, वे भी आवेदन कर पाएंगे।



SSC CHSL 2020 Age Limit

उम्मीदवार की आयु परीक्षा के वर्ष में 18 वर्ष से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। हालांकि, आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट का भी प्रावधान होता है।

SSC CHSL 2020 Exam Date

एसएससी द्वारा 1 अक्टूबर 2010 से 31 अगस्त 2021 तक की अवधि के लिए जारी परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार, सीएचएसएल चयन प्रक्रिया के अंतर्गत पहले चरण यानि टियर 1 की परीक्षा का आयोजन 12 अप्रैल से शुरू होगी, जो कि 27 अप्रैल 2021 तक चलेगी। वहीं, सीएचएसएल टियर 1 एग्जाम 2021 में सम्मिलित होने वाले उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड परीक्षा की तिथि से कुछ दिन पहले जारी किये जाएंगे।

How To Apply For SSC CHSL2020

आवेदन के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करने के बाद होम पेज पर ही दिये गये लिंक के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना होगा। पंजीकरण के बाद उम्मीदवार अपने यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करके अपना अप्लीकेशन सबमिट कर पाएंगे। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि आवेदन के समय उन्हें 100 रुपये का शुल्क भी भरना होगा, जिसका भुगतान ऑनलाइन माध्यमों (डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, आदि) से किया जा सकेगा।