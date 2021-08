SSC CHSL 2020 Tier 1 answer keys: एसएससी सीएचएसएल परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी, यहां से करें चेक

SSC CHSL 2020 Tier 1 answer keys: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने 20 अगस्त को सीएचएसएल टियर-1 2020 परीक्षा के लिए उत्तर कुंजी और रिस्पांस शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार जो एसएससी सीएचएसएल टियर-1 परीक्षा 2020 में उपस्थित हुए हैं, वे एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर उत्तर कुंजी और रिस्पांस शीट की जांच कर सकते हैं।

Direct Link : https://ssc.nic.in/ChallengeSystem/ChallengeHomeScreen

आयोग ने कंप्यूटर आधारित SSC CHSL Tier 1 परीक्षा 12, 13, 15,16 और 19 अप्रैल 2021 और 4 , 5, 6, 9, 10, 11 और 12 अगस्त 2021 को देश भर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थी।

यदि किसी उम्मीदवार को उत्तर कुंजी में किसी प्रश्न के उत्तर पर आपत्ति है तो वह 20.08.2021 (शाम 6:00 बजे) से 25.08.2021 (शाम 6:00 बजे) तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके लिए अभ्यर्थी को 100/- प्रति प्रश्न/उत्तर का शुल्क अदा करना होगा। अन्य सभी जरुरी जानकारी के लिए आयोग की वेबसाइट पर जाएं।

How To Download SSC CHSL 2020 Tier 1 answer keys

एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं।

होमपेज पर दिए गए उत्तर कुंजी के लिंक पर क्लिक करें। जिसमें लिखा है, 'SSC CHSL Tier 1 answer keys and response sheet '

स्क्रीन पर एक नई विंडो प्रदर्शित होगी जिसमें अपने क्रेडेंशियल में कुंजी के लिंक पर क्लिक करें।

उम्मीदवार उत्तर कुंजी और रिस्पांस शीट का प्रिंट भी ले सकते हैं।

