SSC GD Constable Recruitment 2021: 10वीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, 7 मई तक जारी होगा नोटिफिकेशन

SSC GD Constable 2021: केंद्रीय सुरक्षा बलों में भर्ती की चाहत रखने वाले 10वीं पास युवाओं े लिए बहुत जल्द एक सुनहरा मौका सामने आने वाला है। कर्मचारी चयन आयोग जीडी कॉन्टेबल नोटिफिकेशन 2021 चालू माह के पहले सप्ताह के अंत तक यानि सात मई तक जारी कर सकता है। एसएससी की ओर से 9 अप्रैल को जारी अपडेट के मुताबिक जीडी कॉन्सटेबल परीक्षा 2021 की अधिसूचना 25 मार्च को ही जारी होनी थी। अब मई 2021 के पहले सप्ताह में जारी की जाएगी। नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी।

2 से 25 अगस्त के बीच प्रस्तावित है जीडी कॉन्सटेबल परीक्षा

दरअसल, एसएससी द्वारा जीडी कॉन्सबटेबल परीक्षा के माध्यम से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ), राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए), सचिवालय सुरक्षा बल (एसएसएफ) में कॉन्सटेबल (जनरल ड्यूटी) और असम राइफल्स में राइफलमैन (जनरल ड्यूटी) के पदों की घोषित रिक्तियों के लिए चयन प्रक्रिया का आयोजन हर वर्ष किया जाता है। एक वर्ष से अधिक समय से पूरे देश में फैली कोरोना (कोविड-19) महामारी चलते पिछले वर्षों की एसएससी की विभिन्न परीक्षाओं समेत जीडी परीक्षा के विभिन्न चरणों के आयोजनों में हुई देरी के चलते वर्ष 2021 की जीडी कॉन्सटेल परीक्षा अधिसूचना जारी किये जाने में देरी हुई है।

दूसरी तरफ कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 1 अक्टूबर 2020 से 31 अगस्त 2021 तक की अवधि के लिए जारी एग्जाम कैलेंडर के अनुसार एसएससी जीडी कॉन्सटेबल परीक्षा 2021 का आयोजन 2 अगस्त से 25 अगस्त 2021 के बीच हो सकता है। एसएससी की कैलेंडर के मुताबिक आवेदन प्रक्रिया 25 मार्च से शुरू होकर 10 मई तक चलनी थीं। ऐसा नहीं होने की वजह से माना जा रहा है कि परीक्षा के आयोजन की तिथि में भी फेरबदल हो सकता है।

अनिवार्य योग्यता

कर्मचारी चयन आयोग जीडी कॉन्सटेबल परीक्षा 2021 में सम्मिलित होने के लिए उम्मीदवारों को 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। आयु 18 से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाती है।

Web Title: SSC GD Constable Recruitment 2021: notification to be released this week