Tripura Rural Livelihood Mission Recruitment 2020 : 160 पदों के लिए निकली भर्ती

Tripura Rural Livelihood Mission Recruitment 2020 : त्रिपुरा ग्रामीण आजीविका मिशन (Tripura Rural Livelihood Mission) (टीआरएलएम) (TRLM) ने एमआईएस असिस्टेंट, अकाउंटेेंट, अकाउंटेंट सहायक, स्टेट मिशन मैनेेजर, प्रोग्राम मैनेजर, वित्तीय समावेशन समन्वयक (Financial Inclusion Coordinator), जिला मिशन समन्वयक, सहायक कार्यक्रम प्रबंधक, ब्लॉक मिशन समन्वयक, आजीविका समन्वयक और क्लस्टर समन्वयक पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। पात्र उम्मीदवार टीआरएलएम की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन कर 1 से 31 मई, 2020 तक अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवार भविष्य के संदर्भ के लिए अंतिम रूप से जमा किए गए ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट ले सकते हैं।

Tripura Rural Livelihood Mission Recruitment 2020 : ऐसे करें अप्लाई

-आधिकारिक वेबसाइट rural.tripura.gov.in या trim. tripura.gov.in पर लॉग इन करें

-होमपेज खुलने पर 'APPLY ONLINE IN TRLM' लिंक पर क्लिक करें

-लिंक पर क्लिक करने के बाद ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए नया पोर्टल खुलेगा, जहां उम्मीदवार फिर से आधिकारिक नोटिफिकेशन का अध्ययन कर सकते हैं।

-पोर्टल खुलने पर 'Apply Online' लिंक पर क्लिक करने पर आवेदन फॉर्म खुलेगा

-आवेदक को सही जानकारी के साथ सभी आवश्यक क्षेत्रों (लाल चिन्ह के साथ) को भरना होगा।

-उम्मीदवार को उपयुक्त स्थान पर फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करना होगा। फोटो और हस्ताक्षर का आकार द्भश्चद्द/द्भश्चद्गद्द प्रारूप में क्रमश: 50 केबी और 20 केबी से अधिक नहीं होना चाहिए।

-आवेदन फॉर्म को सेव कर लें और अंतिम रूप से उसे ऑनलाइन जमा करने से पहले ठीक से पढ़ लें।

Tripura Rural Livelihood Mission Recruitment 2020 : जरूरी तारीखें

-ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत : 1 मई, 2020

-ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख : 31 मई, 2020

Tripura Rural Livelihood Mission Recruitment 2020 : वैकेंसी डिटेल्स

MIS Assistant -10 Posts

Accountant - 14 Posts

Account Assistant - 27 Posts

State Mission Manager (Livelihood & Marketing) - 01 Post

State Mission Manager (Human Resource Management) - 01 Post

State Mission Manager (Financial Inclusion) - 01 post

Programme Manager (Knowledge Management and Communication) - 01 post

Programme Manager (Institution Building & Capacity Building) - 01 post

Programme Manager (Procurement) - 01 post

Programme Manager (Convergence) - 01 post

Financial Inclusion Coordinator - 01 post

District Mission Coordinator - 02 posts

State Mission Manager Asst. Programme Manager - 01 post

Block Mission Coordinator - 11 posts

Livelihood Coordinator (Farm) - 11 posts

Livelihood Coordinator (Non-farm) - 16 posts

Livelihood Coordinator ( Livestock) - 20 posts

Cluster Coordinator - 30 posts

Tripura Rural Livelihood Mission Recruitment 2020 : उम्र सीमा

-Financial Inclusion Coordinator : 65 साल

-अन्य पद : 40 साल