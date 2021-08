UIDAI Recruitment 2021: विभिन्न कैटेगरी के रिक्त पदों पर निकली भर्ती, पढ़ें पात्रता सहित पूरी डिटेल्स

UIDAI Recruitment 2021: कोरोना वायरस महामारी के दौर में नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने विभिन्न पदों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदार नियत तिथि तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पूर्व पात्रता संबंधी सभी जरुरी जानकारी के लिए विस्तृत अधिसूचना जरूर पढ़ें।

यूआईडीएआई ने इस भर्ती की आधिकारिक घोषणा अपने ट्विटर हैंडल पर की है। ट्वीट में कहा गया, "यूआईडीएआई अपनी टीम को मजबूत करने के लिए उत्साही पेशेवरों की तलाश कर रहा है। यूआईडीएआई ने चंडीगढ़, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, लखनऊ और रांची में अपने 6 क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए रिक्त पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 सितंबर 2021 है।

रिक्तियों का विवरण

क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली के लिए

उप निदेशक - 1 पद

अनुभाग अधिकारी - 1 पद

सहायक लेखा अधिकारी - 1 पद

निजी सचिव - 1 पद

मुंबई के क्षेत्रीय कार्यालय के लिए

डिप्टी डायरेक्टर - 1 पद

हैदराबाद के रीजनल ऑफिस के लिए प्राइवेट सेक्रेटरी - 2 पद

क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के लिए

अनुभाग अधिकारी - 2 पद

निजी सचिव - 1 पद

क्षेत्रीय कार्यालय रांची के लिए

उप निदेशक - 1 पद

सहायक लेखा अधिकारी - 1 पद

ऐसे करें अप्लाई

इच्छुक उम्मीदवार यूआईडीएआई की आधिकारिक वेबसाइट www.uidai.gov.in पर जा सकते हैं। उम्मीदवार अपना आवेदन निर्धारित प्रोफार्मा में भी भर सकते हैं और इसे अपने संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के एडीजी (एचआर) को भेज सकते हैं। इन पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाना है और यूआईडीएआई के अनुसार निजी क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवार इनके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं।

#Recruitment2021 #UIDAI is looking for passionate professionals to strengthen its team. Please read the #Recruitment details before applying carefully. pic.twitter.com/LdxTNG5Fyk