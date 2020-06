UIICL Recruitment 2020 : एमबीबीएस ग्रेजुएट पदों के लिए निकली भर्ती, सैलेरी 69000 रुपए

UIICL Recruitment 2020 : यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (United India Insurance Co. Ltd.) ने प्रशासनिक अधिकारी मेडिकल-स्केल 1 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पदों के लिए एमबीबीएस ग्रेजुएट्स (MBBS graduates) ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 29 मई को शुरू हो गई थी और उम्मीदवार 10 जून तक (शाम 5 बजे) इन पदों के लिए आधिकारिक वेबसाइट uiic.co.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं।

UIICL Recruitment 2020 : यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (United India Insurance Co. Ltd.) ने प्रशासनिक अधिकारी मेडिकल-स्केल 1 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पदों के लिए एमबीबीएस ग्रेजुएट्स (MBBS graduates) ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 29 मई को शुरू हो गई थी और उम्मीदवार 10 जून तक (शाम 5 बजे) इन पदों के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.uiic.co.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी अन्य मोड में किए गए आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे। आवेदन 10 पदों के लिए आमंत्रित किए गए हैं।

UIICL recruitment : शैक्षिक योग्यता

भारत के नागरिक ही इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैंं। उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी की कम से कम एमबीबीएस डिग्री या समकक्ष विदेशी डिग्री होनी चाहिए जिन्हें भारतीय चिकित्सा परिषद (Medical Council of India) से मान्यता मिली हुई हो और भारतीय चिकित्सा परिषद या किसी राज्य चिकित्सा परिषद (State Medical Council) का वैध पंजीकरण होना चाहिए। इसके अलावा, उम्मीदवारों ने 31 दिसंबर, 2019 को या उससे पहले एमबीबीएस डिग्री के तहत इंटर्नशिप पूरी कर ली हो। दंत चिकित्सा, होम्योपैथी, आयुर्वेद, यूनानी आदि इस पद के लिए मान्य विषय नहीं हैं। उम्मीदवारों को कंप्यूटर का ज्ञान भी होना चाहिए।

UIICL Recruitment : उम्र सीमा

31 दिसंबर, 2019 के अनुसार, आवेदन करते वक्त उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए, जबकि अधिकतम उम्र सीमा 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए।

UIICL Recruitment 2020 : सैलेरी

चयनिक उम्मीदवारों को सैलेरी के रूप में प्रति माह करीब 69 हजार रुपए मिलेंगे। उम्मीदवारों को मूल वेतन Rs.32795-1610(14)-55335-1745(4)-62315 स्केल में मिलेगा और साथ ही अन्य भत्ते मिलेंगे। इनके अलावा, कंपनी के नियमों के अनुसार, चयनित उम्मीदवारों को परिलब्धियों के अलावा, गैर.लाभकारी भत्ता (Non Practicing Allowance @ 25% of Basic Pay), ग्रेच्युटी, एलटीएस, चिकित्सा लाभ, समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (Group Personal Accident Insurance), Performance Linked Incentive (PLI) और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (National Pension System) (as applicable) जैसे लाभ भी मिलेंगे।

UIICL Recruitment 2020 : आवेदन शुल्क

UR/EWS/OBC : 536 रुपए (आवेदन शुल्क के रूप में 300 रुपए, 236 रुपए प्रसंस्करण शुल्क के रूप में)

SC/ST/PWD/EXM उम्मीदवार : 236 रुपए प्रसंस्करण शुल्क के रूप में देने होंगे, आवेदन शुल्क नहीं देना होगा।

UIICL job : चयन प्रक्रिया

कंपनी द्वारा तय की गई संख्या के अनुसार, उम्मीदवारों को उनकी को उनकी योग्यता, अनुभव और साक्षात्कार के लिए समग्र उपयुक्तता के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। साक्षात्कार में योग्यता अंक कंपनी द्वारा तय किए जाएंगे। चयन के लिए मेरिट सूची केवल साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर अवरोही क्रम (descending order) में तैयार की जाएगी। यदि एक से अधिक अभ्यर्थी कट ऑफ अंक (कट ऑफ प्वाइंट पर सामान्य अंक) स्कोर करते हैं, तो ऐसे उम्मीदवारों को उनकी उम्र के अनुसार अवरोही क्रम (descending order) में रैंक किया जाएगा। इसके अलावा, यदि जन्म तिथि भी समान है, तो योग्यता डिग्री में उच्च अंक वाले उम्मीदवार पर विचार किया जाएगा।

UIICL Recruitment : ऐसे करें अप्लाई

-सबसे पहले, आपको अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पंजीकरण फॉर्म में पासवर्ड के साथ दर्ज करना होगा।

-रजिस्ट्रेशन डिटेल्स देने के बाद आपके पंजीकृत ईमेल आईडी पर activation mail भेजा जाएगा।

-अपने अकाउंट को सक्रिय करने के लिए उम्मीदवारों को मेल पर activation mail के साथ भेजे गए ‘Activate’ link पर क्लिक करना होगा।

-सफतापूर्वक अपने आप को रिजस्टर करवाने के बाद उम्मीदवार Login section में जाकर आवेदन फॉर्म हासिल करने के लिए अपना पंजीकृत ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर कर सकते हैं।

-उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन करने से पहले इस दस्तावेज से अपनी पात्रता की जांच कर लें।

-यदि उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन में कोई चूक या अमान्य डेटा भरता है, तो त्रुटि संदेश 'लाल' रंग में प्रदर्शित होगा।

-बिना किसी त्रुटि के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जमा करने के बाद उम्मीदवार Application’ section में उपलब्ध download link से आवेदन की सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं।

-अंत में उम्मीदवारों को अपनी श्रेणी के अनुसार, ऑनलाइन शुल्क भुगतान करने के लिए ‘Payment of Fees’ link पर क्लिक करना होगा।

-payment of fee section में दिए गए लिंक पर क्लिक करें

-डाउनलोड किए गए आवेदन फॉर्म से आवेदन संख्या, पंजीकृत ईमेल आईडी और अन्य विवरण दर्ज करें।

-भुगतान करने के बाद कृपया अपने आवेदन में संदर्भ संख्या (Reference Number) (DU से शुरू) लिखें।

-यदि आप संदर्भ संख्या (Reference Number) को नोट करना भूल गए जाते हैं तो आप इसे payment gateway site का उपयोग करके ‘State Bank Collect => Reprint Remittance Form’ से डाउनलोड कर सकते हैं।

नोट : कृपया ध्यान दें कि आरक्षण का लाभ उठाने के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को साक्षात्कार के समय नवीनतम जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बेंचमार्क डिसेबिलिटी श्रेणी वाले व्यक्तियों को डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किए गए निर्धारित प्रारूप में दिव्यांगता के संबंध में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। एक पूर्व सैनिक उम्मीदवार को साक्षात्कार के समय पेंशन भुगतान आदेश और अंतिम/वर्तमान की आखिरी रैंक (substantive as well as acting) के दस्तावेजी प्रमाण के साथ सेवा या निर्वहन पुस्तक की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी।