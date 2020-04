10 online courses: लॉकडाउन के दौरान आईटी पेशेवरों के लिए हैं ये 10 खास ऑनलाइन कोर्स

लॉकडाउन का उपयोग अपस्किल करने के लिए करें और उस प्रचार या परियोजना का लक्ष्य रखें, जिसमें मंदी के बावजूद आप नजर गड़ाए हुए हैं। यहां आईटी उद्योग में शीर्ष ऑनलाइन पाठ्यक्रम हैं। अधिक गहन पाठ्यक्रमों और करियर विकल्पों के लिए इस स्थान को देखते रहें।

कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण भारतीय नौकरी बाजार प्रभावित होने के साथ, कंपनियां ऐसे लोगों की तलाश कर रही हैं जो अपने खेल में अनुकूल और ऊपर हैं। पेशेवरों के लिए यह सबसे अच्छा समय है कि वे धीमेपन के बावजूद उस पदोन्नति या परियोजना के लिए लक्ष्य रखें, जिस पर वे नजर गड़ाए हुए हैं। यहां सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पाठ्यक्रमों की एक सूची है। वित्त और प्रबंधन में उभरती प्रौद्योगिकियों में पाठ्यक्रम लेने के इच्छुक लोग यहां पढ़ सकते हैं। इस बीच, यहां अपने सॉफ्ट स्किल को बढ़ाने के इच्छुक लोगों की एक और सूची है।

डिजिटल डार्क आर्ट्स के खिलाफ रक्षा (Defense against the digital dark arts): Google द्वारा पेश किया गया, यह कोर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कौरसेरा में उपलब्ध है। यह साइबर-सिक्योरिटी, एनक्रिप्टोग्राफी, वायरलेस सिक्योरिटी इत्यादि बताएगा। यह एक शुरुआती स्तर का कोर्स है और लगभग 25 घंटे लंबा है।

समस्या समाधान के लिए कम्प्यूटेशनल सोच (Computational thinking for problem solving): पेन्सिलवेनिया विश्वविद्यालय (University of Pennsylvania) द्वारा बनाया गया कोर्स कौरसेरा (Coursera) द्वारा प्रदान किया गया है। तीन घंटे का कोर्स शुरुआती के लिए हैं। यह एक समस्या से संपर्क करने और समाधान बनाने की प्रक्रिया सिखाता है जिसे कंप्यूटर द्वारा किया जा सकता है। इसमें एल्गोरिदम और कंप्यूटर भाषा पायथन (algorithms and the computer language Python) के बारे में सीखना भी शामिल है।

झांकी प्रशिक्षण और प्रमाणन पाठ्यक्रम (Tableau Training and Certification Course): intellipaat.com द्वारा प्रदान किया गया, यह पाठ्यक्रम स्व-पुस्तक है और 9,405 रुपये में उपलब्ध है। यह डेटा विज़ुअलाइज़ेशन में एक को प्रशिक्षित कर सकता है और झांकी डेस्कटॉप योग्य एसोसिएट प्रमाणन परीक्षा के लिए तैयार कर सकता है। पाठ्यक्रम सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, सिस्टम और आईटी प्रशासक और बीआई विशेषज्ञों के लिए सबसे अच्छा है।

DevOps सीखें: पाठ्यक्रम udemy.com द्वारा प्रदान किया गया है। यह 13.5 घंटे लंबा है और 420 रुपये में उपलब्ध है। पाठ्यक्रम कुबेरनेट्स पर एप्लिकेशन को तैनात करना, उपयोग करना और बनाए रखना सिखाता है। पाठ्यक्रम वैकल्पिक रूप से AWS पर कुबेरनेट्स (Kubernetes on AWS) का उपयोग करता है, इस प्रकार AWS के बुनियादी ज्ञान की आवश्यकता होगी।

साइबर सुरक्षा और एक्स-फैक्टर (Cyber security and X-factor): कौरसेरा में उपलब्ध 10 घंटे का शुरुआती स्तर का कोर्स, यह मानव व्यवहार के अप्रत्याशित कारक या एक्स-फैक्टर और साइबर सुरक्षा पर इसके प्रभावों से संबंधित है। पाठ्यक्रम सुरक्षा शिक्षा, प्रशिक्षण और जागरूकता (SETA) कार्यक्रम का मूल्यांकन करता है।

अंतरराष्ट्रीय साइबर संघर्ष (International Cyber conflicts): तीसरा विश्व युद्ध, कहा जाता है, बिना हथियारों के लड़ा जाएगा। यह एक डिजिटल युद्ध हो सकता है। यह पाठ्यक्रम आपको साइबर स्पेस के मामले में राष्ट्रीय या राज्य की सीमाओं के बारे में अधिक जानने में मदद करेगा। यह साइबर खतरों और संघर्ष, अंतरराष्ट्रीय साइबर सुरक्षा प्रयासों और मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय कारकों की विशेषताओं के बारे में भी सिखाता है।

IoT सिस्टम आर्किटेक्चर (IoT system architecture): कोर्स Waseda विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया गया है और यह सिखाता है कि IoT और AI प्रौद्योगिकियों के माध्यम से आर्किटेक्चर को कैसे डिज़ाइन और मूल्यांकन किया जाए। यह पांच सप्ताह का कोर्स है और यह मुफ्त है; edX.org पर उपलब्ध है।

डिजिटल सुरक्षा और मानवाधिकार (Digital security and human rights): इस पाठ्यक्रम को एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा edX.org के माध्यम से प्रदान किया गया है। इस तीन-सप्ताह के पाठ्यक्रम के लिए, प्रति सप्ताह 1-2 घंटे समर्पित करना होगा। यह एक नि: शुल्क पाठ्यक्रम है, हालांकि, प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए 3,708 रुपये का शुल्क लागू होगा। पाठ्यक्रम डिजिटल उपयोगकर्ताओं के संदर्भ में अधिकारों के साथ संबंधित है और वे ऑनलाइन अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं।

वीडियो गेम का विकास (Video game development): प्रति सप्ताह 3-4 घंटे की कक्षाओं के साथ छह-सप्ताह का कोर्स, edX द्वारा गेम डेवलपमेंट कोर्स, एकता गेम इंजन का उपयोग करके मल्टीप्लेट वीडियो वीडियो विकसित करना सिखाता है। पाठ्यक्रम नि:शुल्क है और कोडिंग के पूर्व ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। कक्षा 12-पास के उम्मीदवार भी इस पाठ्यक्रम का अनुसरण कर सकते हैं।

एथिकल हैकिंग (Ethical hacking): शुरुआती स्तर से लेकर उन्नत तक एथिकल हैकिंग का कोर्स udemy.com पर उपलब्ध है। पाठ्यक्रम शुल्क 12,800 रुपये है, हालांकि, वेबसाइट कई ऑफ़र और मुफ्त पाठ्यक्रम प्रदान कर रही है। अब यह 420 रुपये में है। इस कोर्स में 24.5 घंटे की कक्षाएं सप्ताह में होगी। यह पाठ्यक्रम उन लोगों के लिए है जो साइबर स्पेस को सुरक्षित करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अपनी तकनीकों का परीक्षण करने और एक हैकर के दृष्टिकोण से सोचने की आवश्यकता है।