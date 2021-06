UP Anganwadi Recruitment 2021: 5वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, वर्कर और ग्राम सेविकाओं के सैकड़ों पदों पर निकली भर्तियां

UP Anganwadi Recruitment 2021: उत्तर प्रदेश बाल विकास सेवा परीक्षा पुष्टाहार विभाग कानपुर में आंगनबाडी वर्कर व सेविकाओं की 620 पदों पर भर्ती के लिए सरकार ने अधिसूचना जारी की है।

UP Anganwadi Recruitment 2021: पांचवीं और आठवीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका सामने आया है। उत्तर प्रदेश बाल विकास सेवा परीक्षा पुष्टाहार विभाग कानपुर में आंगनबाडी वर्कर व सेविकाओं की 620 पदों पर भर्ती के लिए सरकार ने अधिसूचना जारी की है। इन पदों पर आवश्यक योग्यता रखने वाले इच्छुक और योग्य उम्मीदवार से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। उम्मीदवार 30 जून 2021 तक या उसके पहले इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। कानपुर के जिला कार्यक्रम अधिकारी इंद्रपाल सिंह के मुताबिक 45 दिनों में भर्ती प्रक्रिया पूरी की जानी है। गरीबी रेखा से नीचे के उम्मीदवारों को इन पदों पर वरीयता दी जाएगी। उम्मीदवारों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा।

कौन कर सकता है अप्लाई

ग्राम सेविका या सहायक के पदों के लिए उम्मीदवार का कम से कम पांचवीं पास होना जरूरी है। चयन के समय तलाकशुदा, विधवा और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की महिलाओं को वरीयता दी जाएगी। चयन के लिए उम्मीदवारों को एक ही ग्राम पंचायत या एक ही वार्ड से संबंधित होना चाहिए।

इन प्रखंडों में ग्रामीण सेविकाओं की होनी है भर्ती

31 मिनी आंगनवाड़ी के 319 ग्रामीण सहायिकाओं के लिए भी आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। शहरी क्षेत्रों में 91 और ग्रामीण क्षेत्रों में 179 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती की जाएगी। कई रिक्तियों में सबसे अधिक भर्तियां सरसौल प्रखंड में की जानी हैं। जिन प्रखंडों में भर्ती होनी है उनमें बिलहौर में 42, पतारा में 23, बिधनु में 27, कल्याणपुर और चौबेपुर में 14, शिवराजपुर में 9, काकवां में 2, भितरगांव में 12 और घाटनपुर में 4 पद रिक्त हैं। जबकि अर्बन फर्स्ट में 41 और सेकेंड में 50 पद खाली हैं।

UP Anganwadi Recruitment 2021

महत्वपूर्ण तिथियां:

आवेदन जमा करने की प्रारंभिक तिथि 10 जून 2021

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून 2021

आयु सीमा : न्यूतम 21 और अधिकतम 50 वर्ष।

कैसे करें आवेदन

सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे उत्तर प्रदेश बाल विकास सेवा परीक्षा पुष्टाहार विभाग कानपुर की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। उम्मीदवार 10 से 30 जून 2021 तक ऑनलाइन मोड के माध्यम से अपना पंजीकरण करें। अभ्यर्थी आगे के लिए आवेदन का एक प्रिंट कॉपी अपने पास रख लें।

