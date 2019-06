UPPSC ने संयुक्त सेवाओं सहित कई परीक्षाएं रद्द की

uppsc recruitment 2019 : उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (Uttar Pradesh Public Service Commission) (क्कक्कस्ष्ट) ने यूपी संयुक्त राज्य/ऊपरी अधीनस्थ और सहायक वन संरक्षक (एससीएफ) और रेंज वन अधिकारी (आरएफओ) परीक्षा सहित कई परीक्षाओं को अगले आदेशों तक रद्द कर दिया है। UPPSC ने अपने नवीन आदेश में कहा है कि अर्ध-वार्षिक कैलेंडर (जुलाई से दिसंबर 2019) के तहत अधिसूचित परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। नोटिफिकेशन में आगे कहा गया है कि आयोग जल्द ही संशोधित कैलेंडर जारी करेगा।

हालांकि, परीक्षाएं क्यों रद्द की गई हैं, इसके लिए आयोग ने कोई कारण नहीं बताया है। नोटिफिकेशन के अनुसार, 10 भर्ती परीक्षाओं को रद्द किया गया है। UPPSC ने कहा है कि इन परीक्षाओं का नया कैलेंडर और तारीख सही समय पर जारी कर दी जाएगी। पूर्व में जारी कार्यक्रम के अनुसार, परीक्षाएं 7 जुलाई, 2019 से UPPSC कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामर भर्ती परीक्षा के साथ शुरू होनी थी।

रद्द हुई परीक्षाओं की लिस्ट

-संयुक्त राज्य/ऊपरी अधीनस्थ और सहायक वन संरक्षक (एससीएफ) और रेंज वन अधिकारी (आरएफओ) प्रारंभिक परीक्षा 2019 (UP combined state / upper subordinate services and assistant conservator of forest (SCF) and range forest officer (RFO) Prelims 2019)

-यूपी संयुक्त राज्य एससीएफ, आरएफओ मेंस 2018 (UP combined state SCF, RFO Mains 2018)

-कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी पद के लिए भर्ती परीक्षा (Recruitment exam for the post of computer operator grade B)

-प्रोग्रामर ग्रेड 1 पद के लिए भर्ती परीक्षा (Recruitment exam for the post of programmer grade 1)

-प्रोग्रामर ग्रेड 2 पद के लिए भर्ती परीक्षा (Recruitment exam for the post of programmer grade 2)

-राजकीय डिग्री कॉलेज में प्रवक्ता के पद के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा (Screening exam for the post of the spokesperson at the state degree college)