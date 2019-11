UPPSC computer assistant recruitment 2019 : 12वीं पास वालों के लिए निकली भर्ती

uppsc computer assistant recruitment 2019 : उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (Uttar Pradesh Public Service Commission) (यूपीपीएससी) (UPPSC) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी कर कंप्यूटर सहायक (computer assistant) पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ऑनलाइन आवेदन 16 दिसंबर, 2019 तक किए जा सकते हैं, जबकि फीस जमा करने की विंडा 11 दिसंबर को बंद हो जाएगी। इस भर्ती परीक्षा के तहत 14 पदों को भरा जाएगा। उम्मीदवारों को अपने सभी सर्टिफिकेटों की स्वयं स्त्यापित कॉपियों के साथ ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी भी भेजनी होगी।

UPPSC computer assistant 2019 : पात्रता मानदंड

उम्र सीमा : आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की न्यूतनम उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। ऊपरी आयु सीमा 40 साल रखी गई है। उम्र सीमा की गणना 1 जुलाई, 2019 से की जाएगी। सरकार के नियमों के तहत आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को उम्र सीमा में छूट दी जाएगी।

शैक्षिक योग्यता : जिन उम्मीदवारों ने क्लास 10 पास कर रखी हो और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा कर रखा हो, वे आवेदन करने के लिए पात्र हैं।

UPPSC computer assistant 2019 : ऐसे करें आवेदन

-आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर लॉग इन करें

-होमपेज खुलने पर ‘click here to apply online’ next to ‘computer assistant examination 2019’ link लिंक पर क्लिक करें

-‘apply’ पर क्लिक करें, नए पेज पर ‘registration’ पर क्लिक करें

-drop-down menu में yes or no का जवाब दें

-डिटेल्स भरें, proceed पर क्लिक करें

-भुगतान करने के बाद सबमिट करें

UPPSC computer assistant 2019 : फीस

उम्मीदवारों को फीस के रूप में 125 रुपए अदा करने होंगे, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक और दिव्यांग उम्मीदवारों को फीस के रूप में क्रमश: 65 और 25 रुपए अदा करने होंगे।

UPPSC computer assistant 2019 : सैलेरी

उम्मीदवारों को प्रतिमाह 5200 से 20 हजार 200 रुपए के बीच नौकरी पर रखा जाएगा। साथ ही 2 हजार 400 रुपए ग्रेड पे के रूप में दिए जाएंगे।