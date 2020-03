UPRVUNL recruitment 2020 : 353 पदों के लिए निकली भर्ती, सैलेरी 3 लाख रुपए

UPRVUNL recruitment 2020 : उत्तर प्रदेश राज्य उत्पादन निगम लिमिटेड (Uttar Pradesh Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited) (UPRVNL) ने सहायक इंजीनियर, खाता अधिकारी (account officer), सहायक समीक्षा अधिकारी (assistant review officer), फार्मासिस्ट सहित विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन प्रक्रिया 7 मार्च को शुरू हुई थी और उम्मीदवार 6 अप्रेल तक इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। फीस का भुगतान 8 अप्रेल तक किया जा सकता है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन कर इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 353 पदों को भरा जाएगा। इन पदों के लिए पात्र होने के लिए उम्मीदवारों को पहले कंप्यूटर आधारित परीक्षा (computer-based test) और फिर इंटरव्यू से गुजरना होगा।

UPRVUNL recruitment : वेकेंसी

-कुल पद : 353

Assistant engineer (AE) – 28

Assistant engineer civil – 13

Account officer – 4

Assistant review officer – 10

Staff nurse – 18

Pharmacist – 17

Technical grade fitter – 78

Technical grade II electrician – 139

Technical grade II instrument – 46

UPRVUNL recruitment : ऐसे करें अप्लाई

-आधिकारिक वेबसाइट uprvunl.org पर लॉग इन करें

-‘circular’ के तहत ‘click here to apply for AE, AO, ARO..’ link पर क्लिक करें

-पहले ‘I agree’ check box पर क्लिक करें और फिर register पर क्लिक करें

-डिटेल्स के जरिए रजिस्टर करें

-फॉर्म भरें, images अपलोड करें

-फीस का भुगतान करने के बाद सबमिट करें

UPRVUNL recruitment : पात्रता मानदंड

शैक्षिक योग्यता : विभिन्न पदों के लिए अलग अलग शैक्षिक योग्यता मांगी गई है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले शैक्षिक योग्यता जानने के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन का अध्ययन कर लें।

उम्र सीमा : AE स्तरीय पदों के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु सीमा कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, बाकि पदों के लिए आवेदन करने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 साल है। ऊपरी आयु सीमा 40 साल रखी गई है। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

UPRVUNL recruitment : फीस

उम्मीदवारों को आवेदन फीस के रूप में 1000 रुपए अदा करने होंगे, जबकि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों से फीस के रूप में 700 रुपए लिए जाएंगे।

UPRVUNL recruitment : सैलेरी

आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार, चयनित उम्मीदवारों को सैलेरी के रूप में 3 लाख रुपए मिलेंगे।