UPSC recruitment notification 2019 : 151 पदों के लिए ऐसे करें आवेदन

UPSC recruitment 2019 : संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission) (यूपीएससी) (UPSC) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 151 पदों को भरा जाएगा। आवेदन प्रक्रिया चालू है और उम्मीदवार इन पदों के लिए 28 नवंबर, 2019 तक अप्लाई कर सकते हैं।

प्रासंगिक योग्यता वाले उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के दिन उम्मीदवारों को आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट अपने साथ लाना होगा। भरे हुए फॉर्म का प्रिंटआट लेने की आखिरी तिथि 29 नवंबर है। अंतिम रूप से चयनित उम्मीदारों को एक परिवीक्षा अवधि पर रखा जाएगा।

UPSC recruitment 2019 : वेकेंसी डिटेल्स

कुल पद : 151

Examiner of trademark and geographical indications – 65

Specialist grade III assistant professor (biochemistry) – 12

Specialist Grade III assistant professor (cardiology) – 13

Specialist grade III assistant professor (nuclear medicine) – 5

Specialist grade III assistant professor (orthopedics) – 18

Specialist grade III assistant professor (Pulmonary medicine) – 9

Specialist grade III assistant professor (sports medicine) – 1

Specialist grade III assistant professor (Tuberculosis and respiratory medicine) – 2

Specialist grade III assistant professor (radio diagnosis) – 14

Senior lecturer (Immunol hematology and blood transfusion) – 1

UPSC recruitment 2019 : ऐसे करें अप्लाई

-आधिकारिक वेबसाइट upsconline.nic.in पर लॉग इन करें

-होमपेज खुलने पर ‘online application for various recruitment posts’ लिंक पर क्लिक करें

-जिस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उसके लिए ‘apply now’ पर क्लिक करें

-निर्देश पढ़ें, ‘next’ पर क्लिक करें

-मूल विवरण का उपयोग करके पंजीकरण करें

-आवेदन फॉर्म भरें, images अपलोड करें

-भुगतान करें

UPSC recruitment 2019 : फीस

उम्मीदवारों को फीस के रूप में 25 रुपए अदा करने होंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग उम्मीदवारों को शुल्क भुगतान से छूट दी गई है।